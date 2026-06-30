Los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 ofrecen un atractivo choque entre Ecuador y México, dos selecciones que llegan con el objetivo de seguir en carrera por el título. El encuentro viene generando una gran expectativa entre los aficionados de ambos países y de toda Latinoamérica.
Si te encuentras en Nueva York o en cualquier otra ciudad de Estados Unidos, aquí podrás conocer a qué hora juega Ecuador vs. México hoy, además de los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el partido EN VIVO, así como los horarios para distintos países.
¿A qué hora juega Ecuador vs. México hoy? Horario en Nueva York y zonas de Estados Unidos
El partido entre Ecuador y México se jugará este martes 30 de junio de 2026 en el estadio Azteca por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Estos son los horarios según las principales zonas horarias de Estados Unidos:
|Ciudad / Zona horaria
|Hora
|Nueva York (Eastern Time - ET)
|9:00 p.m.
|Miami (ET)
|9:00 p.m.
|Washington D. C. (ET)
|9:00 p.m.
|Chicago (Central Time - CT)
|8:00 p.m.
|Houston (CT)
|8:00 p.m.
|Denver (Mountain Time - MT)
|7:00 p.m.
|Phoenix (MST)
|6:00 p.m.
|Los Ángeles (Pacific Time - PT)
|6:00 p.m.
|San Francisco (PT)
|6:00 p.m.
|Seattle (PT)
|6:00 p.m.
|Anchorage, Alaska (AKDT)
|5:00 p.m.
|Honolulu, Hawái (HST)
|3:00 p.m.
¿Qué canal transmite Ecuador vs. México EN VIVO por país?
La transmisión del partido estará disponible a través de diferentes señales de televisión y plataformas de streaming, según el país.
|País
|Canal de TV
|Streaming
|Estados Unidos
|Telemundo, Universo, FOX Sports
|Peacock, FOX Sports App, Fubo
|México
|Canal 5, TUDN
|ViX Premium
|Ecuador
|Teleamazonas, DSports
|DGO
|Argentina
|DSports
|DGO
|Chile
|DSports
|DGO
|Colombia
|DSports
|DGO
|Perú
|DSports
|DGO
|Uruguay
|DSports
|DGO
|Paraguay
|DSports
|DGO
|Bolivia
|DSports
|DGO
|Venezuela
|DSports
|DGO
|España
|Si confirmación oficial
|DAZN
Horarios de Ecuador vs. México por país
Estos son los horarios del partido en diferentes países:
|País
|Hora
|Estados Unidos (ET)
|9:00 p.m.
|Estados Unidos (CT)
|8:00 p.m.
|Estados Unidos (MT)
|7:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|6:00 p.m.
|México
|7:00 p.m.
|Guatemala
|7:00 p.m.
|Honduras
|7:00 p.m.
|El Salvador
|7:00 p.m.
|Nicaragua
|7:00 p.m.
|Costa Rica
|7:00 p.m.
|Colombia
|8:00 p.m.
|Ecuador
|8:00 p.m.
|Perú
|8:00 p.m.
|Bolivia
|9:00 p.m.
|Venezuela
|9:00 p.m.
|Chile
|9:00 p.m.
|Paraguay
|10:00 p.m.
|Uruguay
|10:00 p.m.
|Argentina
|10:00 p.m.
|Brasil
|10:00 p.m.
|España
|3:00 a.m.
(miércoles 1 de julio)