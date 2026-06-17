vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por el Grupo L de la . ¿A qué hora empezará la transmisión? En Perú a las 3:00 p.m., igual que en Colombia y Ecuador; dos horas más en Brasil, Argentina, Uruguay y una hora menos en México, de este miércoles 17 de junio del 2026. Además, recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN por Disney Plus. Además, en territorio peruano por América TV, que es señal abierta. Ojo, no recomendamos Fútbol Libre, señal pirata. No te pierdas de los detalles que te hará vivir Depor.

Inglaterra vs Croacia: ver online por DSports (DIRECTV), ESPN y América TV. (Video: Selección de Croacia)
Inglaterra vs Croacia: ver online por DSports (DIRECTV), ESPN y América TV. (Video: Selección de Croacia)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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