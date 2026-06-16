Irak vs Noruega por el debut mundialista. (Foto: Composición Depor)
Irak vs Noruega por el debut mundialista. (Foto: Composición Depor)

vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por el Grupo I de la . ¿A qué hora empezará la transmisión? En Perú a las 5:00 p.m. (igual que en Colombia y Venezuela), con siete horas más en España (11:00 a.m.) y una hora menos en México, de este martes 16 de junio del 2026. Además, podrás ver este partido a través de las señales de DSports (DIRECTV y DGO), TyC Sports y Paramount+ en territorio latinoamericano. Mientras que España por DAZN y en México por TUDN. Ojo, no recomendamos Fútbol Libre, señal pirata. No te pierdas de los detalles que te hará vivir Depor.

Irak vs Noruega: ver por DSports (DIRECTV) y TyC Sports. (Foto: @iraqnt_en)
Irak vs Noruega: ver por DSports (DIRECTV) y TyC Sports. (Foto: @iraqnt_en)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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