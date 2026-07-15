La derrota por 2-1 frente a Argentina dejó una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo. Jude Bellingham abandonó el terreno de juego con gesto serio y una caminata pausada luego de que Inglaterra quedara eliminada en las semifinales del Mundial 2026.
Mientras el mediocampista inglés emprendía su camino hacia los vestuarios, los futbolistas argentinos se reunieron frente a la tribuna donde se encontraban sus aficionados y comenzaron a entonar el cántico “El que no salta es un inglés”. La arenga fue acompañada por miles de hinchas albicelestes, que saltaron y celebraron con sus jugadores el pase a una nueva final de la Copa del Mundo.
En medio de ese ambiente de euforia, Bellingham dirigió una mirada desafiante hacia el sector donde se desarrollaban los festejos, aunque continuó su recorrido sin responder a las provocaciones. La escena reflejó el contraste entre la desilusión del seleccionado inglés y la alegría de una Argentina que volvió a instalarse en la definición por el título.
La Albiceleste consiguió la remontada gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos tras asistencias de Lionel Messi, la gran figura del encuentro. El descuento para Inglaterra había sido obra de Anthony Gordon, pero no fue suficiente para evitar la eliminación. Ahora, Argentina enfrentará a España en la final con el objetivo de conquistar el bicampeonato mundial.