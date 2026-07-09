Las alarmas se encendieron en la selección de Francia durante los cuartos de final del Mundial 2026. Luego de abandonar el terreno de juego a los 76 minutos por una aparente lesión, Kylian Mbappé fue captado por la transmisión oficial con una bolsa de hielo en el tobillo derecho mientras permanecía sentado en el banco de suplentes.
El atacante de los ‘Bleus’, que previamente había marcado el 1-0 ante Marruecos, siguió el desarrollo del partido desde la banca, tomando agua y recibiendo atención del cuerpo médico, lo que aumentó la preocupación por su estado físico.
Pese al susto, la historia tuvo un final alentador para Francia. Tras el pitazo final, Mbappé se levantó del banquillo para celebrar la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer poe 2-0 y protagonizó un emotivo abrazo con el técnico Didier Deschamps, dejando una imagen de tranquilidad para los hinchas franceses.