Kylian Mbappé dejó una de las imágenes más emotivas de los cuartos de final del Mundial 2026. Luego de la clasificación de Francia a las semifinales y pese a las molestias en el tobillo derecho que generaron preocupación durante el encuentro, el atacante francés tuvo un noble gesto con Yassine Bono, arquero de Marruecos.
Al término del partido, Mbappé se acercó al guardameta marroquí, quien se mostraba visiblemente afectado por la eliminación de su selección. El goleador de los ‘Bleus’ lo abrazó y le dedicó unas palabras de aliento, reconociendo el esfuerzo realizado por Marruecos a lo largo del compromiso.
La escena fue rápidamente captada por las cámaras de televisión y destacó entre las celebraciones francesas. Más allá de la alegría por alcanzar las semifinales, Mbappé demostró respeto por un rival que luchó hasta el final y que tuvo en Bono a una de sus principales figuras.
El emotivo intercambio entre ambos futbolistas fue uno de los momentos más comentados tras el pitazo final, dejando una muestra de compañerismo y fair play que recordó que, más allá del resultado, el fútbol también se construye con gestos de respeto y admiración entre rivales.