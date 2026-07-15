En España podrás ver el partido entre Argentina vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 15 de julio desde las 9:00 p.m., con siete horas menos en Perú y seis menos en Argentina. ¿El público español cómo podrá ver este encuentro? Síguelo por La1 de TVE y RTVE Play Mundial. En Latinoamérica se mirará vía DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Toma en cuenta que no te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Previa del Argentina vs. Inglaterra:

¿Cómo ver La 1 de TVE y RTVE Play para ver Argentina vs. Inglaterra?

La selecciones de Argentina e Inglaterra afrontarán este miércoles 15 de julio un duelo decisivo por las semifinales del Mundial 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro EN VIVO y gratis a través de La 1 de TVE y la plataforma RTVE Play, que ofrecerán la transmisión oficial para toda España, además de una amplia cobertura con la previa, el análisis y las reacciones posteriores al partido.

Los espectadores podrán sintonizar La 1 desde la televisión abierta o acceder a RTVE Play mediante su aplicación y su página web oficial, disponible para teléfonos móviles, tablets, computadoras y Smart TV compatibles. La cobertura comenzará minutos antes del inicio del encuentro, previsto para las 21:00 horas (hora peninsular española), con un programa especial dedicado a la semifinal.

Además de la transmisión en directo, RTVE ofrecerá contenidos exclusivos relacionados con el Mundial 2026, incluyendo la previa del compromiso, entrevistas, análisis tácticos, las alineaciones confirmadas y el resumen completo una vez finalice el partido. La cadena pública ha reforzado su programación para acompañar toda la campaña mundialista.

¿Cómo ver Argentina vs. Inglaterra por La 1 de TVE?

Para seguir el partido por televisión, solo debes sintonizar La 1 de TVE, que emitirá la semifinal en abierto para toda España. La programación especial comenzará antes del pitazo inicial e incluirá toda la cobertura del encuentro desde el Estadio Atlanta.

¿Cómo ver Argentina vs. Inglaterra por RTVE Play?

Si prefieres ver el partido por internet, accede a RTVE Play desde su aplicación oficial o el sitio web de RTVE. La plataforma permitirá seguir la transmisión en vivo desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles, sin perder detalle de la semifinal.

¿Qué ofrece RTVE durante el Mundial 2026?

RTVE acompaña el Mundial 2026 con una programación especial que incluye los partidos de la selección española, resúmenes, programas de análisis, entrevistas y coberturas en directo a través de La 1, Teledeporte y RTVE Play, acercando toda la actualidad de la Copa del Mundo a los aficionados.

¿A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra?

El partido entre Argentina vs. Inglaterra se disputará este miércoles 15 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Estadio Atlanta. El ganador obtendrá el último boleto para la final del Mundial 2026.

Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. (Video: AFA)