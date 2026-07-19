En España podrás ver el partido entre España vs. Argentina EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 19 de julio desde las 9:00 p.m., con siete horas menos en Perú y cinco menos en Argentina. ¿El público español cómo podrá ver este encuentro? Síguelo por La1 de TVE y RTVE Play Mundial. En Latinoamérica se mirará vía DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Toma en cuenta que no te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Previa del España vs. Argentina:

¿Cómo ver La 1 de TVE y RTVE Play para ver España vs. Argentina?

La selecciones de España vs. Argentina afrontarán este domingo 19 de julio un duelo decisivo por la gran final del Mundial 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro EN VIVO y gratis a través de La 1 de TVE y la plataforma RTVE Play, que ofrecerán la transmisión oficial para toda España, además de una amplia cobertura con la previa, el análisis y las reacciones posteriores al partido.

Los espectadores podrán sintonizar La 1 desde la televisión abierta o acceder a RTVE Play mediante su aplicación y su página web oficial, disponible para teléfonos móviles, tablets, computadoras y Smart TV compatibles. La cobertura comenzará minutos antes del inicio del encuentro, previsto para las 21:00 horas (hora peninsular española), con un programa especial dedicado a la semifinal.

Además de la transmisión en directo, RTVE ofrecerá contenidos exclusivos relacionados con el Mundial 2026, incluyendo la previa del compromiso, entrevistas, análisis tácticos, las alineaciones confirmadas y el resumen completo una vez finalice el partido. La cadena pública ha reforzado su programación para acompañar toda la campaña mundialista.

¿Cómo ver España vs. Argentina por La 1 de TVE?

Para seguir el partido por televisión, solo debes sintonizar La 1 de TVE, que emitirá la semifinal en abierto para toda España. La programación especial comenzará antes del pitazo inicial e incluirá toda la cobertura del encuentro desde el Estadio Nueva York.

¿Cómo ver España vs. Argentina por RTVE Play?

Si prefieres ver el partido por internet, accede a RTVE Play desde su aplicación oficial o el sitio web de RTVE. La plataforma permitirá seguir la transmisión en vivo desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles, sin perder detalle de la semifinal.

¿Qué ofrece RTVE durante el Mundial 2026?

RTVE acompaña el Mundial 2026 con una programación especial que incluye los partidos de la selección española, resúmenes, programas de análisis, entrevistas y coberturas en directo a través de La 1, Teledeporte y RTVE Play, acercando toda la actualidad de la Copa del Mundo a los aficionados.

¿A qué hora juega España vs. Argentina?

El partido entre Argentina vs. Inglaterra se disputará este sábado 19 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Estadio Nueva York. El ganador obtendrá el gran título de campeón del Mundial 2026.

Argentina vs. España se enfrentan en la final del Mundial 2026. (Video: AFA)