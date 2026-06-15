La selección de España no puede romper la resistencia de Cabo Verde en su estreno en el Mundial 2026 y empató 0-0 en un partido disputado y con pocas ocasiones claras de gol. Ante la falta de profundidad en ataque, el técnico Luis de la Fuente movió el banco de suplentes para intentar cambiar el rumbo del encuentro. A los 70 minutos, el seleccionador español decidió enviar al campo a Lamine Yamal en reemplazo de Gavi. Con apenas 18 años, la joya del FC Barcelona hizo su debut en una Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los futbolistas más jóvenes en representar a España en la máxima cita del fútbol. La presencia de Yamal generó expectativa entre los aficionados españoles, que esperaban una acción desequilibrante del extremo para romper el empate. Sin embargo, Cabo Verde viene manteniendo el orden defensivo y está logrando rescatar un valioso punto frente a una de las selecciones favoritas del Mundial 2026.
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