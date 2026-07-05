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⚪ VER Las Estrellas (Canal 2) EN VIVO | Transmisión del México vs. Inglaterra GRATIS por TV abierta

El partido más importante de la historia de la selección de Javier Aguirre se juega hoy, domingo 5 de julio con el partido , por octavos de final de la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Azteca, Ciudad de México. Para los aficionados que deseen seguir cada detalle de este cruce de dieciseisavos de final, la transmisión EN VIVO estará disponible mediante Canal 2 de Las Estrellas en señal abierta, además de las alternativas de streaming habilitadas para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

Desde EE.UU. y México, conoce qué canales de TV por señal abierta, cable y streaming online pasan el partido México vs. Inglaterra por octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Desde EE.UU. y México, conoce qué canales de TV por señal abierta, cable y streaming online pasan el partido México vs. Inglaterra por octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver Las Estrellas (Canal 2) EN VIVO, México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El Canal de Las Estrellas estará disponible mediante señal abierta y los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás seguir la transmisión del partido entre México e Inglaterra por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Canales de Las Estrellas en México

  • Canal 2 de señal abierta
  • Canal 2 de TotalPlay
  • Canal 102 de Dish
  • Canal 102 de Izzi
  • Canal 102 de Star TV
  • Canal 1102 de SKY

¿Cómo ver México vs. Inglaterra EN VIVO ONLINE por Streaming?

Los aficionados que prefieran seguir el partido desde internet podrán hacerlo mediante ViX Premium, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision que ofrece cobertura deportiva, canales en vivo y contenidos exclusivos relacionados con el Mundial 2026.

Precio de ViX Premium en México

  • ViX Premium mensual: $149 pesos mexicanos
  • Acceso a eventos deportivos en vivo
  • Compatible con Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles
  • Reproducción simultánea en varios dispositivos
  • Cancelación en cualquier momento
  • Aplicaciones disponibles para Android y iPhone

Además, los usuarios pueden acceder a contenidos exclusivos, programación deportiva y cobertura especial de la Copa Mundial FIFA 2026 a través de la plataforma.

¿En qué dispositivos puedo ver México vs. Inglaterra online?

La transmisión estará disponible en:

Computadoras

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Safari
  • Mozilla Firefox

Teléfonos móviles

  • Android
  • iPhone

Tablets

  • Android
  • iPad

Smart TV y dispositivos de streaming

  • Android TV
  • Google TV
  • Roku
  • Chromecast
  • Fire TV Stick
  • Apple TV
  • Samsung Smart TV
  • LG Smart TV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

DatoInformación
PartidoMéxico vs. Inglaterra
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
InstanciaOctavos de final
FechaDomingo 5 de julio de 2026
Hora6:00 p.m. (Centro de México)
TVCanal 2 de Las Estrellas
StreamingViX Premium
EstadioEstadio Azteca
Capacidad72,766 espectadores
CiudadCiudad de México
DirecciónCalz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Ciudad de México, CDMX (México)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre México vs. Inglaterra

¿Dónde ver México vs. Inglaterra EN VIVO en México?

Por Canal 2 de Las Estrellas en televisión abierta y mediante ViX Premium por streaming.

¿Qué canal es Las Estrellas en Dish?

Canal 102.

¿Qué canal es Las Estrellas en Izzi?

Canal 102.

¿Qué canal es Las Estrellas en SKY?

Canal 1102.

¿Cuánto cuesta ViX Premium en México?

El plan mensual de ViX Premium cuesta $149 pesos mexicanos al mes.

¿A qué hora juega México vs. Ecuador?

A las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México.

¿Dónde se juega México vs. Ecuador?

En el Estadio Azteca de Ciudad de México.

CANAL 5, TUDN, TV AZTECA 7, Canal 9, ESPN, DIRECTV y TELEMUNDO DEPORTES EN VIVO — ver partido México vs. Inglaterra por TV y Online | VIDEO
México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Canal 2 de Las Estrellas, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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