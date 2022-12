Portugal vs. Marruecos se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El choque será este sábado 10 de diciembre desde las 10:00 a.m. (hora peruana) en el estadio Al Thumama. Los ‘lusos’ parten como favoritos tras la goleada por 6-1 a Suiza, pero no pueden dormirse ante los africanos que dieron la sorpresa dejando fuera de carrera a España. No te pierdas la transmisión por las señales de Latina (Canal 2), DIRECTV Sports, Fútbol Libre TV. Minuto a minuto en Depor.

Los ‘Leones’ quieren seguir haciendo historia y, tras eliminar a España en la tanda de penaltis, ponen sus ojos en el combinado portugués, que regresa dieciséis años después a los cuartos de final. Los de Fernando Santos vienen de firmar una de las mayores exhibiciones del torneo, lo que les ha hecho subir enteros en los pronósticos a campeón del Mundial de la mano de Cristiano Ronaldo.

Por su parte, Portugal se repuso por todo lo alto a la intrascendente derrota ante República de Corea en la última jornada de la fase de grupos. Fernando Santos sentó a Cristiano Ronaldo en una controvertida decisión que le salió a la perfección, ya que su sustituto, Gonçalo Ramos, fue el principal protagonista de la victoria ante Suiza (6-1), anotando el primer ‘hat-trick’ del Mundial.





Portugal vs. Marruecos: horarios en el mundo

Perú : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Ecuador: 10:00 a.m.

Colombia : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Bolivia: 11:00 a.m.

Venezuela : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Argentina: 12:00 m.

Chile : 12:00 m.

: 12:00 m. Uruguay: 12:00 m.

Ecuador : 12:00 m.

: 12:00 m. Brasil: 12:00 m.

España: 4:00 p.m.

Sin el máximo goleador de su historia, la ‘seleçao’ desplegó su mejor imagen de todo el torneo, con un Joao Felix brillando con luz propia. Así las cosas, ahora deberán bajar al barro y confirmar las predicciones que les sitúan como favoritos para regresar a semifinales tras cuatro ediciones de ausencia.

La selección que dirige Walid Regragui se ha acostumbrado a competir con los pronósticos en contra y, alcanzados los cuartos de final, este encuentro no será una excepción. Poco o nada parece importarle eso a Marruecos, quien, primera del Grupo F, ya ha sido capaz de dejar fuera de competición a Bélgica, tercera clasificada de la última edición, y a España, campeona en 2010.

Protagonizando una defensa numantina que logró mantener su portería imbatida un partido más, los marroquíes consiguieron llevar el encuentro de octavos de final a los penaltis, donde se impusieron a España con un inconmensurable Yassine Bono, quien detuvo dos de los tres lanzamientos de ‘La Roja’, antes de Achraf certificase su clasificación.

Portugal vs. Marruecos: ¿dónde jugarán?





