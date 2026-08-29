Leandro Paredes no ocultó su molestia luego de conocer la sanción de 10 partidos que le impuso la FIFA por los incidentes protagonizados tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El mediocampista de la Albiceleste consideró que el castigo es desproporcionado y cuestionó la diferencia con la suspensión que recibió el español Gavi por su participación en los hechos ocurridos después del encuentro.

Además de los diez compromisos de suspensión, Paredes deberá afrontar una multa económica de 90.000 dólares. La decisión de la FIFA generó la reacción inmediata del futbolista argentino, quien dejó clara su disconformidad y aseguró que buscará revertir la medida a través de una apelación.

“Me parece exagerada. Lo raro es que a Gavi le dieron una (fecha) y es el que me da la piña (golpe) en el pecho”, manifestó Paredes al referirse a la sanción que recibió y compararla con la del futbolista español.

El volante argentino también explicó que su intención es presentar un recurso para intentar disminuir la cantidad de partidos que deberá cumplir. Paredes considera que existen argumentos para modificar la resolución de la FIFA y espera que el castigo finalmente sea reducido.

“Ahora queda apelar, ver si podemos reducir la sanción y nada más. Yo creo que se puede reducir porque es excesiva”, señaló el futbolista, quien deberá esperar ahora el resultado del proceso de apelación para conocer cuánto tiempo estará realmente alejado de la selección argentina.

Otros jugadores sancionados

La sanción contra Leandro Paredes forma parte de un conjunto de medidas disciplinarias adoptadas por la FIFA a raíz de los incidentes ocurridos una vez finalizada la definición del Mundial 2026. El mediocampista argentino no fue el único integrante de la Albiceleste que recibió una suspensión.

Nahuel Molina fue castigado con siete partidos de suspensión y también deberá pagar una multa de 90.000 dólares. En tanto, Thiago Almada recibió una fecha de sanción, mientras que Roberto Ayala, integrante del comando técnico encabezado por Lionel Scaloni, fue suspendido por tres encuentros.

Del lado español, Gavi recibió una suspensión de un partido y una multa económica de 30.000 dólares. Esta diferencia en las sanciones es precisamente uno de los puntos que Paredes cuestionó públicamente, al considerar que el castigo impuesto en su contra resulta excesivo en comparación con el recibido por el futbolista español.

Ahora, el siguiente paso para Paredes será apelar la resolución ante las instancias correspondientes. El jugador argentino espera que el recurso prospere y permita reducir la suspensión de diez partidos, con la intención de volver a vestir la camiseta de la selección argentina lo antes posible.