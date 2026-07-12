Lionel Messi ya comenzó a vivir el esperado choque entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial. Luego del sufrido triunfo por 3-1 sobre Suiza en el tiempo suplementario, el capitán de la ‘Albiceleste’ aseguró que será un encuentro muy especial por la jerarquía del rival.

El astro argentino reconoció que, a lo largo de su carrera, enfrentó a casi todas las grandes selecciones, pero nunca tuvo la oportunidad de medirse ante Inglaterra en un Mundial. Por ello, admitió que este compromiso tendrá un significado distinto.

“Jugué contra todos menos contra Inglaterra y es especial porque es una selección grande, una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así, más en una semifinal de un Mundial”, dijo Messi tras la clasificación conseguida en Kansas City.

El compromiso se disputará este miércoles en Atlanta y tendrá un enorme peso histórico. Será el primer cruce mundialista entre ambas selecciones en cuatro décadas, desde el inolvidable triunfo argentino liderado por Diego Maradona en México 1986.

Más allá de la emoción por avanzar entre los cuatro mejores del torneo, Messi también hizo énfasis en el enorme desgaste físico que arrastra el plantel tras disputar un nuevo tiempo suplementario.

“Ahora descansaremos y nos prepararemos para eso. Venimos de mucho desgaste, de jugar un alargue más otra vez y a veces se nota”, comentó el capitán argentino.

La clasificación llegó gracias al golazo de Julián Álvarez en el minuto 112, que rompió el empate 1-1 frente a Suiza y aseguró el pase de la vigente campeona del mundo a una nueva semifinal.

Messi destacó el carácter competitivo del grupo y valoró el esfuerzo que viene realizando una generación que continúa peleando por los títulos pese a haber conquistado todos los grandes objetivos en los últimos años.

“Este grupo no se cansa de seguir haciendo historia, de seguir queriendo más”, destacó el líder de los vigentes campeones. “Este grupo acostumbró a la gente a cosas que no son normales. No es fácil venir de ser campeón del mundo, de ganar todo lo que ganamos y otra vez seguir compitiendo y seguir estando a la altura y estar entre los cuatro mejores”, recordó Messi.

Finalmente, el ’10′ pidió disfrutar el presente de la selección argentina y darle el valor que merece una nueva presencia en las semifinales de una Copa del Mundo. “Volver a jugar una semifinal no es algo normal por eso hay que disfrutarlo mucho porque no sabemos si se va a volver a repetir”, afirmó. “Pasamos mucho tiempo sin ser campeones del mundo así que todo lo que venga está bien que se disfrute y se le dé valor”.