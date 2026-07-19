Lionel Messi dejó una imagen pocas veces vista en su carrera luego de recibir la medalla de segundo lugar del Mundial. El delantero argentino no pudo contener las lágrimas y lloró parado sobre el campo de juego, mientras asimilaba la derrota ante España.
El capitán de la ‘Albiceleste’ se mostró profundamente afectado por el resultado de la final y vivió un momento de mucha emoción tras el último partido de Argentina en el torneo. Las cámaras captaron a Messi conmovido, reflejando la frustración por no poder conseguir un nuevo título mundial.
La escena rápidamente se volvió viral, ya que pocas veces se había visto al astro argentino expresar de esa manera sus sentimientos tras una caída deportiva.
Así terminó la participación de Messi en el Mundial 2026, luego de una final en la que Argentina cayó 1-0 ante España con gol de Ferran Torres.