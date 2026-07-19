Messi rompió en llanto tras recibir la medalla de subcampeón del Mundial (Foto: EFE)
Messi rompió en llanto tras recibir la medalla de subcampeón del Mundial (Foto: EFE)

dejó una imagen pocas veces vista en su carrera luego de recibir la medalla de segundo lugar del . El delantero argentino no pudo contener las lágrimas y lloró parado sobre el campo de juego, mientras asimilaba la derrota ante

El capitán de la ‘Albiceleste’ se mostró profundamente afectado por el resultado de la final y vivió un momento de mucha emoción tras el último partido de Argentina en el torneo. Las cámaras captaron a Messi conmovido, reflejando la frustración por no poder conseguir un nuevo título mundial.

La escena rápidamente se volvió viral, ya que pocas veces se había visto al astro argentino expresar de esa manera sus sentimientos tras una caída deportiva.

Así terminó la participación de Messi en el Mundial 2026, luego de una final en la que Argentina cayó 1-0 ante España con gol de Ferran Torres.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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