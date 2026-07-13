¿Listo para las semifinales del Mundial? Preparar tu celular para ver los partidos sin interrupciones

Las semifinales del Mundial de la FIFA 2026 prometen concentrar a millones de aficionados frente a una pantalla. Para muchos, el smartphone será la principal forma de seguir los encuentros desde la oficina, la universidad, el transporte público o cualquier lugar fuera de casa. De acuerdo con el estudio “Rumbo al Mundial”, elaborado por Worldpanel by Numerator, el 32% de los hogares más aficionados planea seguir parte de los partidos a través de internet, reflejando cómo el consumo deportivo desde dispositivos móviles continúa creciendo.

Sin embargo, la emoción del partido también suele venir acompañada de algunos inconvenientes que pueden afectar la experiencia: quedarse sin batería antes del segundo tiempo, sufrir cortes en la transmisión o incluso caer en enlaces fraudulentos que prometen acceso gratuito a los encuentros.

En este contexto, Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú, comparte cuatro recomendaciones para disfrutar las semifinales del Mundial sin interrupciones.

1. No dejes todo para cinco minutos antes del inicio

Uno de los problemas más frecuentes aparece justo cuando está por empezar el partido: la aplicación necesita actualizarse, la sesión se cerró, la contraseña fue olvidada o la suscripción presenta algún inconveniente.

¿Qué hacer? Abre la plataforma con anticipación, verifica que tu cuenta funcione correctamente y asegúrate de tener instalada la versión más reciente de la aplicación. Unos minutos de preparación pueden evitar perderte el inicio del encuentro.

2.Revisa la batería y el almacenamiento antes del pitazo inicial

Ver un partido en streaming mientras respondes mensajes, revisas redes sociales o consultas estadísticas consume mucha más energía y memoria de la habitual. El problema suele aparecer cuando el encuentro entra en su tramo decisivo.

¿Qué hacer? Carga completamente el equipo antes del partido, activa el modo de ahorro de energía si es necesario y verifica que cuentas con suficiente espacio libre para evitar que otras aplicaciones afecten el rendimiento durante la transmisión.

3.Si verás el partido fuera de casa, ten un plan B para la conexión

Aeropuertos, universidades, centros comerciales y restaurantes suelen concentrar una gran cantidad de personas conectadas a la misma red Wi-Fi, lo que puede generar interrupciones o disminuir la calidad de la transmisión.

¿Qué hacer? Siempre que sea posible, utiliza una red confiable y considera tener datos móviles disponibles como respaldo. Además, evita realizar operaciones bancarias o ingresar información confidencial mientras utilizas redes públicas.

4.Desconfía de los enlaces que prometen ver el partido gratis

Cada Mundial viene acompañado de un aumento de páginas y enlaces que ofrecen transmisiones gratuitas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o sitios poco conocidos. Muchos buscan obtener datos personales, instalar software malicioso o redirigir al usuario hacia publicidad engañosa.

¿Qué hacer? Accede únicamente a plataformas oficiales o servicios autorizados. Si un enlace solicita información bancaria inesperadamente, descarga archivos o redirige constantemente a otras páginas, lo más recomendable es abandonarlo de inmediato.

“Las semifinales y la final suelen concentrar el mayor tráfico de usuarios conectados al mismo tiempo. Preparar el smartphone unos minutos antes del partido puede hacer la diferencia entre disfrutar cada jugada o enfrentar problemas técnicos justo cuando ocurre una acción decisiva”, señaló Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú.

El especialista agregó que, además de contar con una buena conexión, también resulta importante utilizar un equipo preparado para sesiones prolongadas de uso.

“Hoy el celular se ha convertido en la pantalla principal para miles de personas que siguen eventos deportivos fuera de casa. Factores como la autonomía de la batería, la fluidez de la pantalla y un rendimiento estable permiten disfrutar una mejor experiencia durante transmisiones en vivo que pueden extenderse por varias horas”, añadió Martos.

A medida que el consumo deportivo desde dispositivos móviles continúa creciendo, preparar el celular antes de una transmisión en vivo resulta tan importante como asegurarse de conocer el horario del partido o contar con una buena conexión a internet. Unos minutos de prevención pueden evitar interrupciones justamente cuando el encuentro entra en su momento más emocionante.

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