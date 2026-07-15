El técnico albiceleste Scaloni celebró con los brazos al cielo el agónico 2-1 sobre Inglaterra y quedó a un paso del bicampeonato. (Foto: EFE)
El técnico albiceleste Scaloni celebró con los brazos al cielo el agónico 2-1 sobre Inglaterra y quedó a un paso del bicampeonato. (Foto: EFE)

vivió con máxima intensidad la clasificación de a la final del . Tras el agónico 2-1 sobre Inglaterra en el tiempo añadido, las cámaras de ESPN captaron al entrenador levantando los brazos y celebrando con euforia el pitazo final.

El técnico argentino volvió a conducir a la Albiceleste a una final mundialista, la segunda consecutiva bajo su mando, y mantiene vivo el sueño de conquistar el bicampeonato. Su reacción reflejó el desahogo y el convencimiento de un grupo que volvió a responder en un partido decisivo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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