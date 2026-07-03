Kylian Mbappé lidera la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026 gracias a sus seis tantos y dos asistencias, estadísticas que le permiten superar a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro. El capitán argentino también suma seis goles, pero el criterio de desempate favorece al delantero francés tras los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 sigue completamente abierta. Harry Kane y Erling Haaland aparecen a un solo tanto de los líderes, mientras que Vinícius Júnior, Ousmane Dembélé y Mikel Oyarzabal continúan al acecho en la clasificación. Cristiano Ronaldo, por su parte, mantiene opciones de acercarse a la cima si consigue ampliar su cuenta goleadora con Portugal en las próximas rondas del torneo. Esta tabla se actualiza en tiempo real después de cada jornada del Mundial 2026.

Tabla de goleadores del Mundial 2026 EN VIVO

JUGADOR (SELECCIÓN) GOLES ASISTENCIAS MIN (PJ) 1. Kylian Mbappé (Francia) 6 2 378 (4) 2. Lionel Messi (Argentina) 6 0 223 (3) 3. Erling Haaland (Noruega) 5 0 309 (4) 4. Harry Kane (Inglaterra) 5 0 394 (5) 5. Ousmane Dembélé (Francia) 4 2 304 (4) 6. Mikel Oyarzabal (España) 4 1 333 (4) 7. Vinícius Júnior (Brasil) 4 1 398 (5) 8. Ismaïla Sarr (Senegal) 4 1 419 (5) 9. Deniz Undav (Alemania) 3 2 174 (3) 10. Johan Manzambi (Suiza) 3 1 146 (4) 11. Julián Quiñones (México) 3 1 354 (4) 12. Cody Gakpo (Países Bajos) 3 1 394 (5) 13. Brian Brobbey (Países Bajos) 3 0 245 (4) 14. Folarin Balogun (Estados Unidos) 3 0 250 (4) 15. Matheus Cunha (Brasil) 3 0 260 (5) 16. Elijah Just (Nueva Zelanda) 3 0 291 (4) 17. Jonathan David (Canadá) 3 0 370 (4) 18. Cristiano Ronaldo (Portugal) 3 0 385 (5) 19. Ismael Saibari (Marruecos) 3 0 390 (5) 20. Kai Havertz (Alemania) 3 0 392 (5)

Nota: MIN (PJ) = minutos jugados (partidos disputados).

¿Quién lidera la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026?

Mbappé ocupa actualmente el primer lugar gracias a sus seis goles y dos asistencias, seguido por Messi, que registra la misma cantidad de anotaciones. Más atrás aparecen Haaland y Kane con cinco tantos cada uno, mientras que Dembélé, Oyarzabal y Vinícius Júnior permanecen al acecho con cuatro goles.

Cristiano Ronaldo también sigue en la pelea. El capitán portugués acumula tres anotaciones y podría acercarse a los líderes si logra marcar en el esperado enfrentamiento entre Portugal y España. Con varias de las principales figuras del torneo todavía en competencia, la clasificación promete mantenerse abierta durante las próximas rondas eliminatorias.

¿Cómo se define al ganador de la Bota de Oro del Mundial 2026?

La FIFA entrega la Bota de Oro al jugador que termina la Copa del Mundo con más goles anotados. En caso de empate, el primer criterio de desempate son las asistencias registradas durante el torneo.

Si la igualdad persiste, el siguiente factor considerado es el menor número de minutos disputados. Por esa razón, además de los goles, las asistencias y el tiempo en cancha desempeñan un papel decisivo en la clasificación final de máximos anotadores del Mundial 2026.