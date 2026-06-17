Panamá y Ghana se enfrentan por la fecha 1 del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026 este miércoles 17 de junio, desde las 18:00 horas de Ciudad de Panamá (7 p.m. ET / 4 p.m. PT), en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Los Canaleros afrontan un nuevo desafío mundialista con la ilusión de comenzar con una victoria que les permita soñar con la clasificación a los octavos de final, mientras que las Estrellas Negras buscarán imponer su experiencia en este tipo de torneos para dar el primer golpe en una zona que también integran Inglaterra y Croacia.

¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial estará a cargo de Telemetro en señal abierta y cableoperadores. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para sintonizar el canal que televisa el debut de Panamá en el Mundial 2026.

Para los dirigidos por Thomas Christiansen, la clave pasará por mantener la intensidad, el orden defensivo y aprovechar la velocidad de sus atacantes en los espacios. Ghana, por su parte, intentará sacar provecho de su potencia física, experiencia internacional y talento individual para sumar tres puntos que podrían ser decisivos en la lucha por avanzar de ronda. Un duelo de alto voltaje que puede comenzar a marcar el destino del Grupo L desde la jornada inaugural.

¿Dónde ver Telemetro EN VIVO, Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026?

Telemetro transmitirá EN VIVO el partido entre Panamá y Ghana por señal abierta y a través de los principales cableoperadores del país. A continuación, los números de canal disponibles para seguir el encuentro.

Canal 13 en Señal Abierta

en Señal Abierta Canal 13 de Cable Onda

de Cable Onda Canal 195 de SKY

de SKY Canales 4 SD y 130 HD de Claro TV

¿Cómo ver Telemetro ONLINE GRATIS por Internet?

Si estás fuera de casa, puedes seguir la transmisión de Telemetro EN VIVO desde tu teléfono móvil, computadora o tablet de dos formas: 1) ingresando al sitio web oficial del canal en la sección “En Directo”; o 2) mediante la plataforma Medcom GO, disponible para dispositivos Android e iOS con registro gratuito. Algunos contenidos pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Panamá.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026 Partido: Panamá vs. Ghana, por la fecha 1 del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026

Panamá vs. Ghana, por la fecha 1 del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 18:00 horas de Ciudad de Panamá; 19:00 horas ET; 16:00 horas PT; 18:00 horas de Costa Rica; 20:00 horas de Argentina y Uruguay; 01:00 horas de España (jueves 18 de junio)

18:00 horas de Ciudad de Panamá; 19:00 horas ET; 16:00 horas PT; 18:00 horas de Costa Rica; 20:00 horas de Argentina y Uruguay; 01:00 horas de España (jueves 18 de junio) TV : Telemetro (Canal 13)

: Telemetro (Canal 13) Streaming: Telemetro EN VIVO y Medcom GO

Telemetro EN VIVO y Medcom GO Estadio: BMO Field Stadium

BMO Field Stadium Ciudad: Toronto, Ontario (Canadá)

Toronto, Ontario (Canadá) Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)