Lionel Messi volvió a escribir una página dorada con la selección argentina. El capitán fue la gran figura en la remontada 2-1 sobre Inglaterra al marcar un doblete que clasificó a la Albiceleste a la final del Mundial 2026, donde el próximo domingo enfrentará a España con la ilusión de conquistar la cuarta estrella y el bicampeonato.

Tras el pitazo final, la celebración fue total. Enzo Fernández levantó en hombros a Messi mientras todo el plantel se acercó a la tribuna albiceleste para cantar junto a los hinchas. Entre saltos y abrazos, el estadio retumbó con el cántico: “De la mano de Leo Messi, toda la vuelta vamos a dar”, reflejando la euforia por una nueva clasificación mundialista.

"QUE DE LA MANO DE LEO MESSI..."



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Las celebraciones continuaron con una canción dedicada a Inglaterra, mientras los jugadores posaban con banderas argentinas y compartían el festejo con los aficionados. Messi también encabezó la arenga del equipo, alentó a sus compañeros con gestos hacia la tribuna, se abrazó con Lisandro Martínez y celebró golpeándose el escudo de la camiseta, en una clara muestra de orgullo por representar a su país.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Lionel Scaloni y Lionel Messi se fundieron en un largo abrazo. Ambos, visiblemente emocionados, celebraron entre lágrimas una clasificación que coloca a Argentina en su séptima final de una Copa del Mundo. Con el boleto asegurado, la Albiceleste ya piensa en España, su rival del domingo, en un duelo que puede convertirla nuevamente en campeona del mundo.

TODA ARGENTINA EN ESTE ABRAZO... ¡EL EMOTIVO FESTEJO DE MESSI CON SCALONI!



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