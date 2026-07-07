¡Increíble! Messi falló un penal y Argentina sigue abajo ante Egipto en el Mundial 2026
¡Increíble! Messi falló un penal y Argentina sigue abajo ante Egipto en el Mundial 2026

tuvo en sus pies la posibilidad de empatar el partido, pero no logró convertir desde los doce pasos. A los 21 minutos del encuentro entre Argentina y Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, el capitán de la ‘Albiceleste’ ejecutó un penal que fue atajado por el arquero rival, manteniéndose el 1-0 a favor del conjunto africano en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Lionel Messi tuvo en sus pies la posibilidad de empatar el partido, pero no logró convertir desde los doce pasos. A los 21 minutos del encuentro entre Argentina y Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, el capitán de la ‘Albiceleste’ ejecutó un penal que fue atajado por el arquero rival, manteniéndose el 1-0 a favor del conjunto africano en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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