Lionel Messi y Kylian Mbappé están compitiendo por coronarse como el máximo goleador en la historia de los Mundiales. FOTO: X de la Selección Argentina y X de la Selección de Francia.
Lionel Messi y Kylian Mbappé están compitiendo por coronarse como el máximo goleador en la historia de los Mundiales. FOTO: X de la Selección Argentina y X de la Selección de Francia.

El Mundial 2026 nos está dejando emocionantes compromisos, que quedarán en los registros, y sensibles despedidas: Cristiano Ronaldo indicó que disputó su última Copa del Mundo y Neymar se despidió de la selección brasileña. Además, Lionel Messi rompió el récord de Miroslav Klose y se coronó como el . Sin embargo, Kylian Mbappé está cerca de igualar el récord de la ‘Pulga’.

Messi registra 21 goles en 31 partidos (disputó seis Copas del Mundo). El Mundial 2026 será el último de la carrera de la máxima estrella argentina. Mbappé, por su parte, lleva 19 tantos en la misma cantidad de compromisos. A diferencia de Leo, el atacante francés está disputando su tercer Mundial.

Lionel Messi fue asaltado por sentimientos encontrados tras victoria ante Egipto (Foto: AP)
Lionel Messi fue asaltado por sentimientos encontrados tras victoria ante Egipto (Foto: AP)

Messi vs. Mbappé: Así va la competencia por el récord histórico de goles en los Mundiales

JugadorGolesPartidos jugados
Lionel Messi2131 partidos
Kylian Mbappé1919 partidos

Lionel Messi: goles y estadísticas en los Mundiales

Lionel Messi es el máximo goleador en los Mundiales. El capitán de Argentina está disputando su sexta Copa del Mundo y te compartimos cuántos goles anotó en cada Mundial.

MundialGoles
Mundial 2006Un gol
Mundial 2010Seis goles
Mundial 2014Cuatro goles
Mundial 2018Un gol
Mundial 2022 (campeón)Siete goles
Mundial 2026 (En competencia)Ocho goles

Kylian Mbappé: goles y estadísticas en los Mundiales

Kylian Mbappé registra un gol por cada partido que jugó en los Mundiales (tiene 19 partidos y la misma cantidad de anotaciones). Una cifra que impacta y que refleja su eficacia en el magno evento.

MundialesGoles
Mundial 2018 (campeón)Cuatro goles
Mundial 2022Ocho goles
Mundial 2026 (En competencia)Siete goles

¿Cuándo es el próximo partido de Mbappé en el Mundial?

El próximo partido de Kylian Mbappé en el Mundial 2026 es el jueves 9 de julio ante Marruecos, por los cuartos de final del Mundial 2026.


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