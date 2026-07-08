El Mundial 2026 nos está dejando emocionantes compromisos, que quedarán en los registros, y sensibles despedidas: Cristiano Ronaldo indicó que disputó su última Copa del Mundo y Neymar se despidió de la selección brasileña. Además, Lionel Messi rompió el récord de Miroslav Klose y se coronó como el máximo anotador en la historia de los mundiales. Sin embargo, Kylian Mbappé está cerca de igualar el récord de la ‘Pulga’.
Messi registra 21 goles en 31 partidos (disputó seis Copas del Mundo). El Mundial 2026 será el último de la carrera de la máxima estrella argentina. Mbappé, por su parte, lleva 19 tantos en la misma cantidad de compromisos. A diferencia de Leo, el atacante francés está disputando su tercer Mundial.
Messi vs. Mbappé: Así va la competencia por el récord histórico de goles en los Mundiales
|Jugador
|Goles
|Partidos jugados
|Lionel Messi
|21
|31 partidos
|Kylian Mbappé
|19
|19 partidos
Lionel Messi: goles y estadísticas en los Mundiales
Lionel Messi es el máximo goleador en los Mundiales. El capitán de Argentina está disputando su sexta Copa del Mundo y te compartimos cuántos goles anotó en cada Mundial.
|Mundial
|Goles
|Mundial 2006
|Un gol
|Mundial 2010
|Seis goles
|Mundial 2014
|Cuatro goles
|Mundial 2018
|Un gol
|Mundial 2022 (campeón)
|Siete goles
|Mundial 2026 (En competencia)
|Ocho goles
Kylian Mbappé: goles y estadísticas en los Mundiales
Kylian Mbappé registra un gol por cada partido que jugó en los Mundiales (tiene 19 partidos y la misma cantidad de anotaciones). Una cifra que impacta y que refleja su eficacia en el magno evento.
|Mundiales
|Goles
|Mundial 2018 (campeón)
|Cuatro goles
|Mundial 2022
|Ocho goles
|Mundial 2026 (En competencia)
|Siete goles
¿Cuándo es el próximo partido de Mbappé en el Mundial?
El próximo partido de Kylian Mbappé en el Mundial 2026 es el jueves 9 de julio ante Marruecos, por los cuartos de final del Mundial 2026.