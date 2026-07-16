¡Una imagen para la historia! El inesperado origen de la foto de Messi y Lamine que hoy emociona al mundo

La final del Mundial 2026 no solo enfrentará a Argentina y España por el título. También volverá a reunir a Lionel Messi y Lamine Yamal, dos futbolistas que quedaron unidos por una fotografía tomada hace casi dos décadas, cuando el español era apenas un bebé. Con ambos frente a frente en el partido más importante del torneo, aquella imagen cobra un significado aún más especial.

El responsable de esa instantánea fue el fotoperiodista Joan Monfort, quien recordó cómo recibió el encargo de fotografiar a Messi junto a un bebé de tres meses durante una campaña solidaria de UNICEF. “Tengo más recuerdos casi del día anterior, que es cuando me comunican: ‘Joan, mañana tendrás que fotografiar a Messi con un niño’. Yo pregunté qué edad tenía y me dijeron tres meses. Pensé: ‘Muy niño no es, es un bebé’. Entonces la foto se complicaba un poco”, relató.

La solución apareció de la manera menos pensada. Mientras bañaba a su hija en casa, Monfort imaginó una escena que permitiera que todo fluyera con naturalidad. “Estaba en casa bañando a mi hija y pensé: ‘Pues mira, cojo la bañerita, el patito de goma, jabón...’. Sería una manera de que Messi y el bebé interactuaran”, explicó.

Cuando Messi llegó al lugar, se sorprendió al ver que el protagonista de la sesión era un bebé tan pequeño. Sin embargo, según el fotógrafo, el argentino se adaptó enseguida a la situación y todo transcurrió con total normalidad. “Messi entró y se quedó casi estupefacto al encontrarse con un bebé tan pequeñito. Pero enseguida demostró grandes dotes de buen padre. Se adaptó muy rápido a la situación y salió todo bastante bien”, recordó.

Monfort contó que desde el inicio buscó evitar una imagen forzada. Por eso, las primeras fotografías se realizaron con el bebé ya dentro de la bañera, lo que ayudó a que tanto Messi como el pequeño estuvieran más cómodos durante la sesión. “Las primeras fotos ni siquiera fueron con él sosteniéndolo. El bebé ya estaba dentro de la bañera, así que quitabas un poco la presión”, señaló.

El fotógrafo explicó que la bañera terminó siendo el elemento que conectó de manera natural a ambos protagonistas. “No quería que fuera una foto muy forzada; quería que fluyera de una manera natural. La bañera servía de enlace entre los dos: el bebé estaba cómodo, con agua calentita, jabón, la mamá al lado... Lo que nadie sabía era que uno se convertiría en uno de los mejores deportistas de la historia y el otro podría ser un posible heredero”, afirmó.

También reveló que la presencia de Lamine Yamal en aquella campaña fue fruto del azar. Su familia participó en una actividad organizada por UNICEF y el destino quiso que coincidiera con Messi, aunque también podían haber compartido la sesión con otras figuras del Barcelona de esa época. “Les podía haber tocado Ronaldinho, Eto’o o Henry, pero les tocó Messi. Ahí empieza a cocerse toda esta historia”, comentó.

Durante años, la fotografía pasó desapercibida hasta que el padre de Lamine la publicó en redes sociales en 2024. Monfort confesó que ni siquiera sabía que aquel bebé era el futbolista que comenzaba a deslumbrar con España. “Estaba en el sofá de casa. Me escribió un compañero preguntándome: ‘¿Esta foto es tuya?’. Le dije que sí. Después me preguntó: ‘¿Sabes quién es el otro?’. Y contesté que no. Entonces me dijo: ‘Es Lamine Yamal’. Pensé: ‘¡Hostia!’. Al día siguiente empezó a sonar el teléfono como si no hubiera un mañana”, contó.

🛁📸 Una estrella del Barça, un bebé de tres meses y una bañera.



Es lo que necesitó Joan Monfort para crear la famosa imagen de Leo Messi con Lamine Yamal hace 19 años.



El fotoperiodista desvela en ElDesmarque los entresijos y secretos de una foto icónica y viral.



🎙… pic.twitter.com/23DH5WcDFc — ElDesmarque (@eldesmarque) July 16, 2026

Ahora, veinte años después, ambos volverán a encontrarse, pero esta vez en una final del Mundial. Para Monfort, el destino no pudo escribir un mejor desenlace para aquella historia. “Estoy contento de disfrutarlo, contento de poder contarlo y contento de que, al fin, veinte años después, se vuelvan a encontrar. Y además en un lugar mágico como Nueva York, en una final de una Copa del Mundo. No se puede pedir más”.

El fotógrafo está convencido de que el valor de esa imagen seguirá creciendo con el paso del tiempo. “Con los años la disfrutarán todavía más. Será como un buen vino: irá cogiendo más valor. Estoy convencido de que con el tiempo le darán el valor que realmente tiene. Es una imagen que perdurará”.