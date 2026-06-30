México vs. Ecuador juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los dieciseisavos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo mexicano se mirará vía TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa, TUDN y ViX Premium. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 8:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México.

El boleto a los octavos de final del Mundial 2026 se definirá este martes 30 de junio en un choque electrizante. Las selecciones de México y Ecuador medirán fuerzas en una eliminatoria a partido único, donde la localía azteca chocará contra el tremendo rigor físico del cuadro sudamericano.

El “Tri” llega motivado por el empuje de su afición y una sólida fase de grupos. Bajo la dirección de Jaime Lozano, los norteamericanos promedian un 58% de posesión y registran más de 14 ocasiones claras por encuentro, consolidando un juego vistoso y ofensivo.

En la pizarra mexicana, el liderazgo de Edson Álvarez en la medular y la efectividad de Santiago Giménez en el área serán vitales. El plan será asfixiar la salida rival mediante una presión alta y desequilibrar con la velocidad de extremos como Hirving Lozano y Julián Quiñones.

Por su parte, Ecuador arriba como uno de los cerrojos más difíciles de romper en el torneo. La “Tri” apenas ha encajado un gol en el certamen y lidera la estadística de duelos individuales ganados con un 62% de éxito, sostenida por la jerarquía de Piero Hincapié en el fondo.

La estrategia ecuatoriana se apoyará en el despliegue de Moisés Caicedo, quien registra 8 recuperaciones por partido. Su objetivo será cortar los circuitos de México para habilitar rápido la inventiva del joven Kendry Páez y la potencia de su histórico capitán, Enner Valencia.

Este martes se vivirá un cruce de estilos sumamente marcado en tierras norteamericanas. Mientras el anfitrión asumirá la obligación de proponer y atacar, el combinado sudamericano apelará a su orden táctico y contragolpes letales para meterse entre los dieciséis mejores del planeta.

México vs. Ecuador EN VIVO vía TV Azteca 7, TUDN y Canal 5: ver transmisión por internet. (Video: @latri)