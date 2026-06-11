vs. se medirán por el primer partido de ambos en la Fase de Grupos del , el cual se jugará en el Estadio de Ciudad de México. ¿Qué canales transmitirán este compromiso desde México? Podrás acceder a este choque a través de las señales de DSports, mediante la señal de DIRECTV, ESPN, TUDN, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y el servicio de paga vía streaming de DGO. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Revisarás todos los detalles por la web de Depor desde las 1:00 p.m. este jueves 11 de junio (horario en México, con una hora más en Perú, Colombia y Ecuador, y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

México vs. Sudáfrica. (Video: Selección de México)
México vs. Sudáfrica. (Video: Selección de México)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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