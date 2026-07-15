Mi Telefe EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE llevará la transmisión del encuentro entre Argentina vs. Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026. ¿A qué hora comenzará el partido? En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil iniciará a las 4:00 p.m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador será a las 2:00 p.m., y en México desde la 1:00 p.m.. En territorio argentino, el compromiso podrá verse por Telefe (Mi Telefe), TyC Sports y TV Pública. En el resto de Sudamérica estará disponible mediante DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Argentina vs. Inglaterra: previa del partido

¿Cómo ver Argentina vs. Inglaterra por Telefe EN VIVO?

Los aficionados en Argentina podrán disfrutar del partido entre Argentina vs. Inglaterra por la pantalla de Telefe, que transmitirá en vivo la semifinal del Mundial 2026. La cobertura incluirá la previa, el relato del encuentro y el análisis posterior con su equipo de periodistas y comentaristas.

¿Cómo ver Argentina vs. Inglaterra por Mi Telefe?

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma oficial del canal. Desde allí será posible acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y otros dispositivos compatibles, siempre que la emisión esté habilitada para el territorio argentino.

¿Necesito pagar para ver Argentina vs. Inglaterra en Mi Telefe?

No. Los usuarios en Argentina podrán acceder a la transmisión de Mi Telefe de acuerdo con las condiciones de disponibilidad de la plataforma. Además, el partido también será emitido por la señal abierta de Telefe.

¿Cómo ingresar a Mi Telefe para ver el Mundial 2026?

Solo debes ingresar al sitio web oficial o utilizar la aplicación de Mi Telefe, acceder a la transmisión en vivo y seleccionar el partido entre Argentina vs. Inglaterra para disfrutar de la cobertura completa de la semifinal del Mundial 2026.

¿En qué dispositivos puedo ver Argentina vs. Inglaterra por Mi Telefe?

Mi Telefe es compatible con computadoras mediante navegador web, teléfonos Android, iPhone, tablets y Smart TV. De esta manera, los aficionados podrán seguir el encuentro desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Qué ofrece la transmisión de Mi Telefe para Argentina vs. Inglaterra?

La cobertura de Telefe contará con una programación especial antes del inicio del partido, con análisis de las alineaciones, comentarios de especialistas y toda la información previa a la semifinal. Una vez finalizado el compromiso, los aficionados también podrán disfrutar de las reacciones, entrevistas y el resumen completo del duelo entre Argentina vs. Inglaterra.

Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. (Video: AFA)