Cuatro días después de la sufrida clasificación frente a Cabo Verde, Argentina vuelve a salir a la cancha en el Mundial FIFA 2026. El equipo de Lionel Scaloni enfrenta este martes 7 de julio (13:00 horas de Buenos Aires; 12 p.m. ET / 9 a.m. PT) a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con la posibilidad de instalarse entre los ocho mejores equipos del torneo.

Egipto llega después de eliminar a Australia en la tanda de penales y con la confianza de haber alcanzado una instancia inédita para el fútbol de su país. Mohamed Salah volverá a ser la principal referencia de un equipo que ha encontrado la manera de competir durante toda la Copa del Mundo.

Para los aficionados argentinos, el compromiso podrá seguirse por Telefe en señal abierta y también mediante Mi Telefe por internet. A continuación, consulta los canales disponibles, el horario del partido y las diferentes opciones para verlo en vivo desde cualquier dispositivo.

TL;DR del Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial FIFA 2026.

Telefe transmitirá el encuentro en señal abierta para todo el país.

La cobertura online estará disponible mediante Mi Telefe.

El partido se disputa este martes 7 de julio en Atlanta.

El inicio está previsto para las 13:00 horas de Buenos Aires (12 p.m. ET / 9 a.m. PT).

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?

Telefe será una de las señales encargadas de transmitir el encuentro entre Argentina y Egipto para todo el territorio nacional. Los espectadores podrán seguir el partido de manera gratuita mediante televisión abierta y a través de las estaciones afiliadas que forman parte de la red del canal en distintas provincias.

Telefe ofrecerá la transmisión completa desde Atlanta, con programación especial antes y después del encuentro.

Canales de Telefe en Argentina

Operador Canal Señal abierta Canal 11 Cablevisión Flow Canal 10 Super Canal Canal 10 TeleRed Canal 10 Movistar TV Canal 10 Telecentro Canal 12 Megacable Canal 17 DIRECTV Canal 123 (SD) / 1123 (HD) Cablevideo Canal 603 Flow Digital Canal 80.5

Además de Telefe, el partido también podrá verse por TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y online?

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.

La transmisión estará disponible en:

Teléfonos Android

iPhone y iPad

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV compatibles

Chromecast

Dispositivos de transmisión compatibles

Solo será necesario ingresar al sitio web o a la aplicación oficial de Mi Telefe con una conexión estable a internet.

¿Telefe transmite gratis el Mundial 2026?

Sí. Telefe forma parte de los canales con derechos para emitir partidos de la selección argentina durante el Mundial FIFA 2026. Los encuentros incluidos en su cobertura pueden verse a través de la señal abierta del canal y mediante las plataformas digitales habilitadas para la transmisión.

¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto hoy?

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los octavos de final del Mundial FIFA 2026.

Argentina: 13:00 horas

13:00 horas Estados Unidos (ET): 12:00 p.m.

12:00 p.m. Estados Unidos (PT): 9:00 a.m.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Egipto Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Octavos de final Fecha Martes 7 de julio de 2026 Hora 13:00 (Argentina) TV abierta Telefe y TV Pública TV paga TyC Sports y DIRECTV Sports Streaming Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play Estadio Mercedes-Benz Stadium Ciudad Atlanta, Georgia

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

¿Qué canal transmite Argentina vs. Egipto en Argentina?

El partido será transmitido por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Telefe gratis en Argentina?

Telefe puede verse sin costo mediante el Canal 11 de televisión abierta en Buenos Aires y a través de la red de estaciones afiliadas del canal en distintas provincias del país.

¿Dónde ver Argentina vs. Egipto online?

La transmisión online estará disponible mediante Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play.

¿Se puede ver Mi Telefe desde el celular?

Sí. La plataforma es compatible con teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras y Smart TV compatibles.

¿Juega Lionel Messi hoy?

Sí. El capitán argentino integra la convocatoria de Lionel Scaloni para el partido de octavos de final frente a Egipto.

¿Qué selección avanzará si gana este partido?

El ganador obtendrá la clasificación a los cuartos de final del Mundial FIFA 2026.

Análisis de Noé Yactayo

“El partido ante Cabo Verde dejó una sensación curiosa. Argentina resolvió la clasificación, pero durante varios tramos transmitió menos seguridad de la que había mostrado en la fase de grupos. No es una alarma, aunque sí un recordatorio de que las eliminatorias suelen castigar cualquier desconexión.

Egipto llega desde un lugar diferente. No carga con la obligación de ganar el torneo ni con la presión que acompaña a las selecciones favoritas. Ya consiguió el resultado más importante de su historia mundialista y eso puede convertirla en un rival incómodo. Los equipos que sienten que tienen poco que perder suelen jugar con una libertad difícil de gestionar para el adversario.

Da la impresión de que Argentina tiene más herramientas para avanzar. También parece tener más margen para corregir durante el partido. Pero a medida que avanza un Mundial, las diferencias entre selecciones suelen reducirse. Lo que en la fase de grupos se resuelve con jerarquía, en una eliminatoria muchas veces termina resolviéndose con paciencia."