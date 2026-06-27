Desde la Argentina, la señal de Mi Telefe va a transmitir el partido Argentina vs. Jordania, que se disputará este sábado 27 de junio a partir de las 23:00 horas Buenos Aires, en lo que será la última jornada del Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El encuentro se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y tiene a la Albiceleste como protagonista, no solo por su avasalladora participación en la primera fase del máximo torneo de selecciones de la FIFA sino por un encendido Lionel Messi que buscará ampliar aún más su récord como máximo goleador de los Mundiales.

Lionel Messi capitanea a la selección de Argentina frente a Jordania este sábado 27 de junio en el Mundial 2026. Consulte la guía de horarios oficiales para los residentes en California, Florida y Texas. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Jordania por la fecha 3 del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canal 80.5 de Flow

Cómo ver Telefe en vivo por TV y online en Argentina

Los aficionados podrán seguir la transmisión de Telefe tanto por televisión abierta como a través de internet desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

En Argentina, Telefe se puede ver gratis mediante la señal de TV abierta en las distintas repetidoras del canal a nivel nacional. La ubicación del canal puede variar según la ciudad y el proveedor de televisión.

Para quienes prefieran seguir la programación por internet, Telefe ofrece una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales oficiales, permitiendo acceder al contenido desde cualquier dispositivo con conexión a la red.

Entre las principales opciones para ver Telefe en vivo se encuentran:

Señal de TV abierta de Telefe en Argentina.

Sitio web oficial de Telefe.

Aplicación Mi Telefe.

Flow.

DGO (según disponibilidad regional).

Operadores de TV paga que incluyan la señal en vivo del canal.

De esta manera, los espectadores podrán seguir la programación de Telefe en directo tanto por televisión tradicional como mediante plataformas digitales.

Cómo ver Telefe desde Estados Unidos

Los argentinos y aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de las plataformas internacionales que cuenten con los derechos de transmisión del encuentro.

Además de Telefe, el amistoso entre Argentina y Honduras contará con cobertura en ESPN Deportes para el mercado estadounidense. La disponibilidad de la señal de Telefe puede variar según la ubicación y el proveedor de televisión o streaming contratado por cada usuario.

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la programación oficial del operador local para confirmar la disponibilidad de la transmisión.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Argentina vs. Jordania hoy por la Jornada 3 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Horario, TV y dónde ver Argentina vs. Jordania EN VIVO desde Argentina

Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026

Sábado, 27 de junio de 2026 Lugar: AT& Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos

AT& Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos Horario: 23:00 horas Buenos Aires

23:00 horas Buenos Aires Canal TV: -

- Streaming: Mi Telefe

Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)