Todo listo para el inicio del Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y tenemos uno de los mejores estrenos más esperados de esta fase. Este martes 16 de junio, desde el Arrowhead Stadium de Kansas City, no te pierdas la transmisión de Argentina vs. Argelia EN VIVO por la señal de Mi Telefe online y Telefe en señal abierta en el territorio argentino, que iniciará desde las 16:00 hrs (hora de Buenos Aires) . La ‘Albiceleste’ tendrá entre sus figuras a Lionel Messi, quien disputará su última justa mundialista con la intención de ayudar a su selección a conseguir la cuarta estrella en su escudo.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Argelia por la Copa Mundial de Fútbol 2026?

Mira la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV y Flow. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Argelia, válido por la primera fecha del grupo J de la Copa Mundial 2026 .

Forma de ver en Argentina Detalle de acceso Requisitos / notas TV abierta (Telefe) Sintonizar Telefe en la grilla de TV abierta (canal principal en cada ciudad). Antena de TV abierta o señal básica de cable que incluya Telefe. El partido se emite en el horario central de las 20:00. Cable / IPTV Ver Telefe en el canal asignado por cada cableoperador (Flow, Telecentro, DirecTV, etc.), donde Telefe forma parte del paquete básico. Tener contratado un servicio de TV paga en Argentina; no se requiere costo adicional específico por el partido. App MiTelefe (Android / iOS) Descargar la app MiTelefe desde Google Play o App Store y reproducir la señal en vivo de Telefe. Registro gratuito con cuenta (email o redes). Disponible sólo con IP argentina o usando ubicación en Argentina para ver la señal en vivo. Web MiTelefe (navegador) Ingresar al sitio oficial de Telefe / MiTelefe y seleccionar “En vivo” para ver la programación, incluido el partido. Conexión a Internet estable. Puede requerir crear usuario gratuito y aceptar términos de uso en Argentina. Smart TV con app MiTelefe Abrir la app oficial de Telefe / MiTelefe en el Smart TV compatible y elegir la transmisión en vivo. Smart TV conectado a Internet y descarga de la app desde la tienda del televisor. Cuenta MiTelefe vinculada.

Canal 12 SD y 1001 HD de Telecentro

Canales 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canales 80.5 de Flow

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

El duelo Argentina vs. Argelia será transmitido también de manera gratuita vía online a través de la señal de mi Telefe en vivo. Para seguir las acciones de este importante partido por la primera fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026, te invito a ingresar la link que dejaré a continuación.

Cómo actualizar la aplicación Pluto TV / Sistema operativo para ver Telefe

Para disfrutar de la señal de Telefe en Pluto TV en tu televisor inteligente o dispositivo favorito, primero asegúrate de que tenga la última versión de la aplicación Pluto TV y el último sistema operativo instalado para que funcione sin problemas.

Android Mobile : Encontrarás la aplicación más reciente de Pluto TV para Android en Google Play .

: Encontrarás la aplicación más reciente de Pluto TV para Android en . Android TV : La actualización de su aplicación Pluto TV puede variar según el dispositivo y el fabricante .

: La actualización de su aplicación Pluto TV puede variar según . Roku : Para asegurarse de que su aplicación Pluto TV está actualizada en su dispositivo Roku, asegúrese de que está ejecutando la última versión de Roku. En primer lugar, pulse el botón HOME en su mando a distancia Roku y desplácese hasta encontrar AJUSTES. A continuación, selecciona SISTEMA y ACTUALIZAR SISTEMA. Por último, selecciona COMPROBAR AHORA para buscar actualizaciones manualmente. Una vez que la actualización se haya completado, vuelve a tu aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente.

: Para asegurarse de que su aplicación Pluto TV está actualizada en su dispositivo Roku, asegúrese de que está ejecutando la última versión de Roku. En primer lugar, pulse el botón HOME en su mando a distancia Roku y desplácese hasta encontrar AJUSTES. A continuación, selecciona SISTEMA y ACTUALIZAR SISTEMA. Por último, selecciona COMPROBAR AHORA para buscar actualizaciones manualmente. Una vez que la actualización se haya completado, vuelve a tu aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente. tvOS : Para asegurarse de que siempre tiene la última aplicación de Pluto TV en su dispositivo tvOS, es posible que desee activar las actualizaciones automáticas. Primero, abra AJUSTES en su Apple TV, vaya a APPS, haga una selección para encender o apagar las actualizaciones automáticas. Una vez que la actualización esté completa, navegue de nuevo a su aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente.

: Para asegurarse de que siempre tiene la última aplicación de Pluto TV en su dispositivo tvOS, es posible que desee activar las actualizaciones automáticas. Primero, abra AJUSTES en su Apple TV, vaya a APPS, haga una selección para encender o apagar las actualizaciones automáticas. Una vez que la actualización esté completa, navegue de nuevo a su aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente. iOS Móvil : Usted siempre puede encontrar la versión más reciente de la aplicación Pluto TV para iOS en la tienda iTunes .

: Usted siempre puede encontrar la versión más reciente de la aplicación Pluto TV para iOS en la tienda . Smart TVs: Revise estos artículos de ayuda general de algunos de nuestros Smart Tv soportados para obtener Pluto TV en Vizio TV, SAMSUNG TV y Sony TV.

Fecha, horario y dónde ver Argentina vs. Argelia EN VIVO desde Buenos Aires

Fecha: Martes, 16 de junio de 2026

Martes, 16 de junio de 2026 Lugar: Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos)

Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos) Horario: 4:00 p.m. Buenos Aires

4:00 p.m. Buenos Aires Canal TV: Telefe

Telefe Streaming: MiTelefe

Argentina y Argelia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo J desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @Argentina)