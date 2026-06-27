Desde la Argentina, la señal de Mi Telefe va a transmitir el partido Argentina vs. Jordania, que se disputará este sábado 27 de junio a partir de las 23:00 horas Buenos Aires, en lo que será la última jornada del Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El encuentro se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y tiene a la Albiceleste como protagonista, no solo por su avasalladora participación en la primera fase del máximo torneo de selecciones de la FIFA sino por un encendido Lionel Messi que buscará ampliar aún más su récord como máximo goleador de los Mundiales.
¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?
Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Jordania por la fecha 3 del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026.
- Canal 10 de Cablevisión Flow
- Canal 10 de Super Canal
- Canal 10 de TeleRed
- Canal 10 de Movistar TV
- Canal 12 de Telecentro
- Canal 17 de Megacable
- Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV
- Canal 603 de Cablevideo
- Canal 80.5 de Flow
Cómo ver Telefe en vivo por TV y online en Argentina
Los aficionados podrán seguir la transmisión de Telefe tanto por televisión abierta como a través de internet desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.
En Argentina, Telefe se puede ver gratis mediante la señal de TV abierta en las distintas repetidoras del canal a nivel nacional. La ubicación del canal puede variar según la ciudad y el proveedor de televisión.
Para quienes prefieran seguir la programación por internet, Telefe ofrece una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales oficiales, permitiendo acceder al contenido desde cualquier dispositivo con conexión a la red.
Entre las principales opciones para ver Telefe en vivo se encuentran:
- Señal de TV abierta de Telefe en Argentina.
- Sitio web oficial de Telefe.
- Aplicación Mi Telefe.
- Flow.
- DGO (según disponibilidad regional).
- Operadores de TV paga que incluyan la señal en vivo del canal.
De esta manera, los espectadores podrán seguir la programación de Telefe en directo tanto por televisión tradicional como mediante plataformas digitales.
Cómo ver Telefe desde Estados Unidos
Los argentinos y aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de las plataformas internacionales que cuenten con los derechos de transmisión del encuentro.
Además de Telefe, el amistoso entre Argentina y Honduras contará con cobertura en ESPN Deportes para el mercado estadounidense. La disponibilidad de la señal de Telefe puede variar según la ubicación y el proveedor de televisión o streaming contratado por cada usuario.
Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la programación oficial del operador local para confirmar la disponibilidad de la transmisión.
Horario, TV y dónde ver Argentina vs. Jordania EN VIVO desde Argentina
- Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026
- Lugar: AT& Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos
- Horario: 23:00 horas Buenos Aires
- Canal TV: -
- Streaming: Mi Telefe