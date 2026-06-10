El balón está a punto de rodar y con él comienza una nueva obsesión colectiva. El Mundial 2026 ya está aquí. Durante un mes, el planeta girará alrededor de un balón, de un gol en el último minuto, de una atajada imposible o de una historia capaz de sobrevivir durante décadas. Y mientras Lionel Messi busca repeootir la gloria que alcanzó en Qatar, Cristiano Ronaldo persigue el último gran trofeo que falta en su colección, en Deporte Total de El Comercio y Depor ya está todo listo para una cobertura que buscará estar a la altura del evento deportivo más importante del mundo.

Porque un Mundial no se cuenta únicamente desde el resultado. También se vive desde las historias, las emociones, los personajes y los detalles que convierten a un torneo de fútbol en un fenómeno cultural.

Durante las próximas semanas, las redacciones de El Comercio y Depor seguirán de cerca cada paso de las grandes figuras del campeonato. Desde Messi y Cristiano Ronaldo hasta nombres llamados a marcar una época como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland o Neymar, quien intentará regalarle una última gran función a Brasil.

El programa deportivo digital de Depor y El Comercio estrenará horario desde este 11 de junio y tendrá a Carolina Salvatore junto a Diego Penny y José Carvallo en la conducción, y a Fernanda Huapaya como enviada especial cubriendo el Mundial 2026.

Streaming mundialista

La primera gran apuesta de esta cobertura estará en el streaming. ‘Juego en Corto’, uno de los espacios que se va consolidando en el ecosistema deportivo de El Comercio y Depor, estrenará horario especial durante el Mundial. El programa se emitirá de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, a través de los canales de YouTube de ambas marcas.

La novedad será la incorporación de Carolina Salvatore a la mesa de conducción, donde compartirá análisis y debate junto a los exseleccionados nacionales José Carvallo y Diego Penny.

Convertido durante mayo en el programa de reacción deportiva en vivo más visto del Perú, el espacio conducido por Gabriel Casimiro junto a los comentarios de Raúl Castillo tendrá un rol protagónico durante la Copa del Mundo. La propuesta será simple, pero efectiva: vivir los partidos junto a la audiencia.

Desde este jueves 11 de junio, con la ceremonia inaugural y el duelo entre México y Sudáfrica por el Grupo A, Stream Depor comenzará una cobertura diaria de los encuentros más atractivos de la jornada, reaccionando en vivo a cada gol, polémica y sorpresa que deje el torneo.

Un Mundial en las redes

Las redes sociales serán otro de los grandes escenarios de esta cobertura. Instagram, TikTok, Facebook y X tanto de El Comercio como de Depor funcionarán como verdaderas salas de redacción abiertas las 24 horas. Allí se contará en tiempo real todo lo que suceda dentro y fuera de los estadios.

Las tendencias del día, las declaraciones más llamativas, las noticias de último minuto, los virales que nazcan durante el campeonato y las historias humanas que suelen acompañar a cada Mundial tendrán un espacio propio en las plataformas digitales.

Además, la audiencia encontrará formatos especialmente diseñados para redes, entre ellos las populares historias tipo “What If”, que exploran escenarios alternativos de personajes y momentos históricos vinculados al fútbol mundial.

Desde las sedes mundialistas, Fernanda Huapaya complementará esa cobertura con contenido exclusivo, recorridos por las fan fest, entrevistas espontáneas, postales de los estadios y resúmenes diarios que permitirán sentir el torneo desde adentro.

La web y los 104 partidos del Mundial

Pero si existe un lugar donde se concentrará el corazón informativo de la cobertura, será en las plataformas web de El Comercio y Depor, donde se realizará un seguimiento exhaustivo de los 104 partidos que conforman el Mundial 2026.

Cada encuentro contará con previas, análisis, alineaciones confirmadas, incidencias en vivo, coberturas de goles y jugadas clave, además de los tradicionales minuto a minuto (64 en total) que permiten seguir el desarrollo completo de cada compromiso.

La apuesta será ofrecer información inmediata y contexto. No solo contar qué ocurrió, sino explicar por qué ocurrió.

A ello se sumarán entrevistas, reportajes especiales, perfiles de protagonistas, análisis tácticos y contenidos exclusivos desarrollados por los equipos periodísticos de ambas marcas.

La tradición del papel sigue viva

Y mientras las pantallas dominan el presente, la histórica edición impresa de El Comercio seguirá cumpliendo un papel fundamental. El diario acompañará el Mundial todos los días con información especializada, análisis y las principales historias del campeonato.

Los fines de semana, además, los lectores encontrarán ediciones especiales con crónicas de largo aliento, entrevistas exclusivas, galerías fotográficas e infografías diseñadas para explicar y entender mejor el torneo.

Porque hay historias que merecen ser leídas con calma. Y porque un Mundial también se conserva en papel.

Desde el primer pitazo hasta la final, desde la ilusión de Messi por defender su corona hasta el último intento de Cristiano Ronaldo por conquistar el trofeo que falta en su leyenda, Deporte Total y Depor buscarán contar cada capítulo de esta Copa del Mundo. La fiesta del fútbol está por comenzar. Y el reto ahora será narrarla.