México vuelve a jugarse buena parte de sus aspiraciones mundialistas este domingo 5 de julio cuando enfrente a Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. El Estadio Azteca albergará uno de los partidos más esperados de la fase eliminatoria, con el Tri buscando regresar a los cuartos de final por primera vez en este siglo frente a una selección inglesa liderada por Harry Kane y Jude Bellingham. El encuentro comenzará a las 18:00 horas del Tiempo del Centro de México (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT) .

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, teléfono celular, computadora o tableta? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible a través de Canal 9 de Nu9ve en señal abierta, además de diversos cableoperadores del país. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para seguir EN VIVO este decisivo encuentro de los octavos de final del Mundial 2026.

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO GRATIS, México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

La señal de Nu9ve (Canal 9) estará disponible en televisión abierta y mediante distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu operador para seguir todas las incidencias del partido entre México e Inglaterra.

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Si no estarás frente a un televisor, también existen alternativas para seguir la transmisión de Nu9ve desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La principal opción es ViX, plataforma de streaming de TelevisaUnivision que ofrece acceso a distintos contenidos y señales en vivo del grupo.

Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de TelevisaUnivision.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Google TV

Roku

Apple TV

Chromecast

Android

iPhone

Tablets

Computadoras y navegadores web

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la disponibilidad de la señal en vivo según la región y el tipo de suscripción contratada.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Detalle Información Partido México vs. Inglaterra Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final) Fecha Domingo 5 de julio de 2026 Horario 18:00 horas del Tiempo del Centro de México Estadio Azteca Ciudad Ciudad de México TV Canal 9 de Nu9ve Streaming ViX y plataformas digitales compatibles de TelevisaUnivision

Lectura de Noé Yactayo

“México llega a esta eliminatoria con una sensación que no experimentaba desde hace varios Mundiales: la posibilidad real de romper una barrera histórica. El equipo de Javier Aguirre ha mostrado solidez defensiva, confianza y capacidad para competir bajo presión. Inglaterra representa un desafío de máxima exigencia, pero el contexto juega un papel importante. El Azteca, la altitud y el respaldo masivo de la afición pueden convertirse en factores determinantes en una noche que promete quedar grabada en la memoria del fútbol mexicano.”