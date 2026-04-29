Pagos bajo presión: cómo evitar fraudes y errores durante el Mundial 2026.

A medida que se acerca el Mundial 2026, millones de peruanos se preparan para seguir los partidos y realizar pagos digitales en tiempo real: desde apuestas deportivas hasta compras vinculadas al evento. En este contexto, el aumento en la demanda implica más transacciones y la necesidad de gestionarlas de forma segura y eficiente, especialmente en momentos de alta emoción y urgencia.

Según un análisis de Tupay, fintech especializada en procesamiento de pagos digitales, el 97% de las transacciones en plataformas se realiza a través de billeteras digitales, lo que confirma su dominio en el ecosistema actual. Esta alta adopción, sumada a la inmediatez que demandan los usuarios, plantea un reto clave: cómo sostener una experiencia rápida sin comprometer la seguridad.

“En eventos como el Mundial, el comportamiento del usuario cambia: se vuelve más impulsivo, con múltiples transacciones en pocos minutos. Por eso, es clave contar con herramientas y buenas prácticas que permitan operar con mayor control, incluso en contextos de alta presión”, explica Ricardo Pacheco, gerente general de Tupay.

Alta demanda: cómo gestionar los picos de transacciones

Durante eventos masivos como el Mundial, el tráfico en plataformas digitales se incrementa significativamente y los picos de actividad, especialmente durante partidos clave, pueden multiplicar las operaciones en cuestión de minutos. De acuerdo con estimaciones de Tupay, el Mundial 2026 podría incrementar en un 60% el volumen de pagos digitales, lo que exige tanto usuarios más atentos como plataformas capaces de anticiparse, con sistemas preparados para escalar, monitoreo constante y mecanismos de seguridad que permitan detectar transacciones inusuales sin afectar la experiencia de pago.

“La clave está en anticiparse a estos momentos. Las plataformas deben estar preparadas para absorber altos volúmenes de transacciones sin perder trazabilidad, seguridad ni estabilidad. El uptime es crítico: hoy el reto no es solo procesar más rápido, sino hacerlo con inteligencia, control y continuidad operativa”, añade Pacheco.

A esto se suma que las billeteras digitales, si bien ofrecen rapidez y facilidad, también están asociadas a transacciones de menor monto, pero alta frecuencia, con un ticket promedio de S/32, lo que refuerza la importancia de mantener control y validación en cada operación.

Claves para operar con seguridad en momentos de alta presión

Frente a este contexto, los especialistas recomiendan adoptar medidas prácticas que permitan reducir riesgos sin perder agilidad:

Validar siempre la autenticidad de la plataforma , especialmente ante enlaces compartidos por redes sociales o mensajería.

, especialmente ante enlaces compartidos por redes sociales o mensajería. Tomar pausas breves antes de confirmar una operación , incluso en momentos de alta urgencia.

, incluso en momentos de alta urgencia. Activar herramientas de seguridad , como autenticación en dos pasos y alertas en tiempo real.

, como autenticación en dos pasos y alertas en tiempo real. Evitar redes WiFi públicas al realizar pagos o ingresar información sensible.

al realizar pagos o ingresar información sensible. Gestionar la frecuencia de transacciones, priorizando operaciones claras y verificadas.

El reto: rapidez con control

En esa misma línea, la experiencia de pago evoluciona hacia un equilibrio clave: rapidez con control. La eficiencia ya no solo se mide en segundos, sino en la capacidad de operar de forma segura incluso en escenarios de alta demanda.

“Más allá de la velocidad, el foco está en cómo acompañamos al usuario para que tome decisiones seguras. En momentos como el Mundial, la mejor herramienta sigue siendo una operación consciente”, concluye el especialista.