La gran final de la Copa Mundial FIFA 2026 ya está aquí. Argentina y España se enfrentan este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para definir al nuevo campeón del mundo. Si te encuentras en Estados Unidos y prefieres seguir la transmisión en español, Peacock será una de las mejores opciones para ver el partido en vivo desde cualquier dispositivo compatible. La plataforma de NBCUniversal ofrecerá la señal de Telemundo con cobertura completa de la final, además de funciones interactivas exclusivas para el torneo.

¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO por Peacock?

Peacock transmitirá Argentina vs. España completamente en español con la producción de Telemundo Deportes. La cobertura incluirá la previa, análisis, narración, comentarios y el postpartido desde el MetLife Stadium.

Final del Mundial 2026

Partido: Argentina vs. España

Argentina vs. España Fecha: Domingo 19 de julio de 2026

Domingo 19 de julio de 2026 Estadio: MetLife Stadium, East Rutherford (Nueva Jersey)

MetLife Stadium, East Rutherford (Nueva Jersey) Hora: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT Streaming: Peacock Premium

Peacock Premium TV en español: Telemundo

¿Cuánto cuesta Peacock para ver la final del Mundial?

Para acceder a la transmisión del Mundial necesitas una suscripción activa de Peacock Premium o Peacock Premium Plus, ya que los encuentros no están disponibles en el plan gratuito.

Plan Precio mensual Precio anual Características Premium US$10.99 US$109.99 Deportes en vivo, anuncios limitados, acceso completo al Mundial Premium Plus US$16.99 US$169.99 Menos anuncios, descargas y deportes en vivo

Los precios corresponden a los planes vigentes en Estados Unidos.

¿Cómo pagar Peacock?

Peacock ofrece diferentes métodos de pago para sus usuarios en Estados Unidos:

Tarjetas Visa, Mastercard, American Express y Discover.

PayPal.

Compras mediante Apple App Store.

Google Play Store.

Algunas promociones mediante proveedores asociados y operadores móviles.

¿En qué dispositivos puedo ver Peacock?

La aplicación está disponible en la mayoría de plataformas actuales, por lo que podrás seguir la final desde prácticamente cualquier lugar.

Compatible con:

Smart TV Samsung, LG y Vizio.

Roku.

Amazon Fire TV.

Apple TV.

Google TV y Chromecast.

Android TV.

iPhone y iPad.

Teléfonos y tablets Android.

Navegadores Chrome, Edge, Firefox y Safari.

Consolas PlayStation y Xbox.

Funciones exclusivas de Peacock durante el Mundial 2026

Para esta Copa del Mundo, Peacock incorporó varias herramientas que mejoran la experiencia de los aficionados:

Centro exclusivo del Mundial con calendario, resultados y noticias.

Multiview , para seguir varios partidos al mismo tiempo (durante jornadas con encuentros simultáneos).

, para seguir varios partidos al mismo tiempo (durante jornadas con encuentros simultáneos). Field View , con diferentes ángulos de cámara durante los partidos.

, con diferentes ángulos de cámara durante los partidos. Estadísticas y contenido en tiempo real.

Repeticiones y resúmenes bajo demanda después de cada encuentro.

¿Necesito cable para ver Argentina vs. España?

No. Basta con una suscripción activa a Peacock Premium y conexión a Internet. También podrás seguir la final por televisión abierta a través de Telemundo si dispones de antena digital o de un proveedor de TV que incluya ese canal.

¿Se puede ver Peacock fuera de Estados Unidos?

Peacock está diseñado principalmente para el mercado estadounidense. Si viajas al extranjero, el acceso puede depender de las restricciones geográficas y de los términos de uso del servicio. La disponibilidad del catálogo varía según el país.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Peacock y la final del Mundial

¿Peacock transmitirá Argentina vs. España en vivo?

Sí. Peacock ofrecerá la señal oficial en español de Telemundo para toda la final del Mundial 2026.

¿La transmisión será en español?

Sí. Toda la cobertura del Mundial en Peacock está disponible en español con el equipo de Telemundo Deportes.

¿Existe un plan gratuito para ver el partido?

No. La final forma parte del catálogo exclusivo de Peacock Premium y Premium Plus.

¿Puedo ver la final desde mi celular?

Sí. Solo debes descargar la aplicación de Peacock en dispositivos iOS o Android e iniciar sesión con una suscripción activa.