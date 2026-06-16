Uno de los debuts más esperados de esta Copa Mundial de Fútbol 2026 se llevará a cabo este martes 16 de junio, cuando Argentina choque ante Argelia en el Estadio Kansas City, por la Jornada 1 del Grupo J de este certamen. El partido en Estados Unidos será transmitido mediante Peacock TV en streaming online, por lo que aquí te dejaré con todos los detalles para seguir el Argentina vs. Argelia por esta señal . Recordemos que ambas selecciones comparten grupo junto a Austria y Jordania, que jugarán en el último duelo del día.

Argentina vs. Argelia se enfrentan por el Mundial 2026. (Diseño: Depor)

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO para seguir la inauguración del Mundial 2026?

Los aficionados que prefieran seguir la ceremonia inaugural mediante internet podrán hacerlo a través de Peacock TV, la plataforma de streaming de NBCUniversal que ofrecerá cobertura del evento para la audiencia de Estados Unidos. El servicio es compatible con Smart TV, teléfonos Android, iPhone, tabletas, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV y otros dispositivos conectados.

Opciones para ver la inauguración del Mundial 2026 online

Plataforma Disponible Peacock TV Sí App Telemundo Sí fubo TV Sí Hulu + Live TV Sí YouTube TV Sí Smart TV Compatible Android Compatible iPhone y iPad Compatible PC y Laptop Compatible

¿Dónde ver Peacock TV EN VIVO, Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

El servicio de streaming de NBCUniversal cuesta $8 al mes (o $80 al año) para el plan Peacock Premium con publicidad, o $14 al mes (o $140 al año) para el plan Peacock Premium Plus sin publicidad.

Planes de Peacock TV Mensual Anual Peacock Premium (con anuncios) $8 $80 Peacock Premium Plus (sin anuncios) $14 $140

Ambos planes incluyen acceso a películas ganadoras del Óscar, series de la NBC, series originales de Peacock y, también, todos los eventos PPV de Argentina vs. Argelia por el Mundial de Fútbol 2026.

Peacock TV no ofrece una prueba gratuita pero puedes obtener una suscripción gratuita a Peacock Premium con una membresía de Instacart+ o ahorrar hasta $5 al mes al pagar con una Mastercard World o World Elite.

¿Cómo registrarte en Peacock TV?

Visita el sitio web de Peacock.

Elija un plan (Premium o Premium Plus).

Crea una cuenta ingresando tu correo electrónico y estableciendo una contraseña.

Agregue los detalles de pago para los planes Premium y confirme.

Una vez completado, podrás comenzar a transmitir instantáneamente en los dispositivos compatibles.

¿En qué dispositivos puedo ver Peacock TV?

Lisa completa:

Televisores inteligentes : modelos Samsung, LG y Vizio.

: modelos Samsung, LG y Vizio. Dispositivos de transmisión : Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y Chromecast.

: Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y Chromecast. Consolas de juegos : PlayStation y Xbox.

: PlayStation y Xbox. Móvil : dispositivos iOS y Android.

: dispositivos iOS y Android. Navegadores web: acceda a Peacock en Windows o macOS a través de Chrome, Safari o Edge.

Horario, TV y dónde ver Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 desde Estados Unidos

Fecha: Martes 16 de junio de 2026

Martes 16 de junio de 2026 Lugar: Estadio Kansas City de Estados Unidos

Estadio Kansas City de Estados Unidos Horario: 9:00 pm ET / 6:00 pm PT

9:00 pm ET / 6:00 pm PT Canal TV: Telemundo Deportes

Telemundo Deportes Streaming: Peacock

Argentina y Argelia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo J desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @Argentina)