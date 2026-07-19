Transmisión de Peacock y Telemundo para ver el show de medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol 2026, este domingo 19 de julio desde el Metlife Stadium de New Jersey. (Foto: Imagen creada utilizando la IA de Gemini)
Transmisión de Peacock y Telemundo para ver el show de medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol 2026, este domingo 19 de julio desde el Metlife Stadium de New Jersey. (Foto: Imagen creada utilizando la IA de Gemini)

Todo ha quedado listo para vivir el primer show de medio tiempo en la historia de las Copas del Mundo. Este domingo 19 de julio, al finalizar el primer tiempo del partido de Argentina vs. España, podrás vivir el halftime show de la final del Mundial 2026, que contará con la participación estelar de Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy y BTS como los artistas principales de esta ceremonia. A continuación, te dejo con los detalles para seguir el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 vía Telemundo y Peacock.

Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, por Show de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026 por streaming desde Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del Show de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026 en los Estados Unidos.

  • App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
  • Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
  • Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
  • YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
  • Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Show de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026 en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Show de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026.

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO para seguir Show de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026?

Los aficionados que prefieran seguir la ceremonia inaugural mediante internet podrán hacerlo a través de Peacock TV, la plataforma de streaming de NBCUniversal que ofrecerá cobertura del evento para la audiencia de Estados Unidos. El servicio es compatible con Smart TV, teléfonos Android, iPhone, tabletas, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV y otros dispositivos conectados.

Opciones para ver la inauguración del Mundial 2026 online

PlataformaDisponible
Peacock TV
App Telemundo
fubo TV
Hulu + Live TV
YouTube TV
Smart TVCompatible
AndroidCompatible
iPhone y iPadCompatible
PC y LaptopCompatible

¿Qué canal es Telemundo para ver Show de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026 en Estados Unidos?

CiudadSeñal localCable y SatéliteStreaming
Miami, FloridaCanal 51Xfinity 13, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Orlando, FloridaCanal 31Xfinity 21, Spectrum 62, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Tampa, FloridaCanal 49Xfinity 21, Spectrum 19, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Nueva York, NYCanal 47Spectrum 47, Optimum 16/1007, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Newark, Nueva JerseyCanal 47Spectrum 47, Optimum 16/1007, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Filadelfia, PensilvaniaCanal 62Xfinity 24, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Dallas, TexasCanal 39Spectrum 10, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Houston, TexasCanal 47Xfinity 11, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Los Ángeles, CaliforniaCanal 52Xfinity 16, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
San Diego, CaliforniaCanal 48Cox 20, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV

Si no encuentras la señal local de Telemundo en tu ciudad, también podrás seguir la ceremonia inaugural mediante Peacock TV, la App Telemundo y fubo TV desde dispositivos móviles, Smart TV y computadoras.

Horario, TV y dónde ver Show de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026 desde Estados Unidos

  • Fecha: Domingo 19 de julio de 2026
  • Lugar: Metlife Stadium de New Jersey
  • Horario: 4:45 p.m. ET / 1:45 p.m. PT / 2:45 p.m. CDMX
  • Canal TV: Telemundo Deportes
  • Streaming: Peacock
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC