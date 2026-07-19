Todo ha quedado listo para vivir el primer show de medio tiempo en la historia de las Copas del Mundo. Este domingo 19 de julio, al finalizar el primer tiempo del partido de Argentina vs. España, podrás vivir el halftime show de la final del Mundial 2026, que contará con la participación estelar de Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy y BTS como los artistas principales de esta ceremonia. A continuación, te dejo con los detalles para seguir el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 vía Telemundo y Peacock .

Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, por Show de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026 por streaming desde Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del Show de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026 en los Estados Unidos.

App Telemundo (iOS/Android) : permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.

: permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast. Peacock : incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.

: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos. Hulu + Live TV : integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.

: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos. YouTube TV : ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.

: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes. Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Show de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026 en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Show de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026.

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO para seguir Show de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026?

Los aficionados que prefieran seguir la ceremonia inaugural mediante internet podrán hacerlo a través de Peacock TV, la plataforma de streaming de NBCUniversal que ofrecerá cobertura del evento para la audiencia de Estados Unidos. El servicio es compatible con Smart TV, teléfonos Android, iPhone, tabletas, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV y otros dispositivos conectados.

Opciones para ver la inauguración del Mundial 2026 online

Plataforma Disponible Peacock TV Sí App Telemundo Sí fubo TV Sí Hulu + Live TV Sí YouTube TV Sí Smart TV Compatible Android Compatible iPhone y iPad Compatible PC y Laptop Compatible

¿Qué canal es Telemundo para ver Show de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026 en Estados Unidos?

Ciudad Señal local Cable y Satélite Streaming Miami, Florida Canal 51 Xfinity 13, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Orlando, Florida Canal 31 Xfinity 21, Spectrum 62, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Tampa, Florida Canal 49 Xfinity 21, Spectrum 19, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Nueva York, NY Canal 47 Spectrum 47, Optimum 16/1007, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Newark, Nueva Jersey Canal 47 Spectrum 47, Optimum 16/1007, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Filadelfia, Pensilvania Canal 62 Xfinity 24, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Dallas, Texas Canal 39 Spectrum 10, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Houston, Texas Canal 47 Xfinity 11, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Los Ángeles, California Canal 52 Xfinity 16, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV San Diego, California Canal 48 Cox 20, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV

Si no encuentras la señal local de Telemundo en tu ciudad, también podrás seguir la ceremonia inaugural mediante Peacock TV, la App Telemundo y fubo TV desde dispositivos móviles, Smart TV y computadoras.

Horario, TV y dónde ver Show de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026 desde Estados Unidos

Fecha: Domingo 19 de julio de 2026

Domingo 19 de julio de 2026 Lugar: Metlife Stadium de New Jersey

Metlife Stadium de New Jersey Horario: 4:45 p.m. ET / 1:45 p.m. PT / 2:45 p.m. CDMX

4:45 p.m. ET / 1:45 p.m. PT / 2:45 p.m. CDMX Canal TV: Telemundo Deportes

Telemundo Deportes Streaming: Peacock