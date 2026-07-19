Desde el Estadio New York-Nueva Jersey, este domingo 19 de julio se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a la gran final. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 14:00 horas; en México comenzará a las 13:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 16:00 horas. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Argentina por TyC Sports, TV Pública y Telefe. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Argentina vs. España se enfrentan en la final del Mundial 2026. (Video: AFA)
Argentina vs. España se enfrentan en la final del Mundial 2026. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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