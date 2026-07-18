Por el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, Francia vs. Inglaterra miden fuerzas EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS desde el Estadio Miami, pactado para este sábado 18 de julio desde las 6:00 p.m. en Argentina, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. ¿No sabes cómo ver este partidazo con Kylian Mbappé y Harry Kane? En Argentina podrás seguirlo a través de Telefe (Mi Telefe), TyC Sports (TyC Sports Play) y TV Pública, mientras que en Perú estará disponible por América TV y América TVGO. En otros países de Latinoamérica se podrá ver mediante DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Fútbol Libre TV, una de las señales más buscadas, es pirata y no la recomendamos. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor.

Francia vs. Inglaterra se enfrentan por el tecer puesto del Mundial 2026. (Video: Selección de Francia)
Francia vs. Inglaterra se enfrentan por el tecer puesto del Mundial 2026. (Video: Selección de Francia)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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