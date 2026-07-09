La selección de Francia dejó escapar una inmejorable oportunidad para abrir el marcador frente a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026. Kylian Mbappé desperdició un penal a los 27 minutos luego de que el arquero Yassine Bono adivinara su remate y se quedara con el balón.
La acción se originó tras una incursión del propio Mbappé en el área, donde fue derribado por Noussair Mazraoui. El árbitro no dudó en sancionar la pena máxima y el atacante francés tomó la responsabilidad desde los doce pasos.
Sin embargo, Bono volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del campeonato. El guardameta marroquí leyó la intención del delantero, se lanzó correctamente y evitó el 1-0 con una notable intervención.
No es la primera vez que Bono se luce desde el punto penal en este Mundial. El arquero ya había atajado otro disparo en la tanda frente a Países Bajos, ratificando su condición de especialista y manteniendo con vida a Marruecos en un momento clave del encuentro.