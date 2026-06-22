El capitán de la albiceleste desperdició un remate desde los doce pasos en los primeros minutos de juego. (Foto: Getty)
El capitán de la albiceleste desperdició un remate desde los doce pasos en los primeros minutos de juego. (Foto: Getty)

falló un penal en el inicio del partido entre Argentina y Austria, por la segunda fecha del Grupo J del . Apenas a los 9 minutos, el astro albiceleste se paró frente al balón, y envió su remate fuera del arco rival, algo poco usual en ‘La Pulga’, un especialista de estas ejecuciones. Cabe recordar que la vigente campeona del mundo debutó con goleada de 3-0 sobre Argelia. Po su parte, lo europeos también ganaron por 3-1 ante Jordania.

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