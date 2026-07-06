Desde Estadio de Dallas, Portugal vs. España jugarán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Revisa la programación de este compromiso en la siguiente nota. ¿Dónde ver la transmisión? Podrás ver este partido a través de las señales de DSports (DIRECTV y DGO), TyC Sports y Paramount+ en territorio latinoamericano. Mientras que España por RTVE. Ojo, no recomendamos Fútbol Libre, señal pirata. ¿A qué hora empieza? En España a las 9:00 p.m., con siete horas menos en Perú (2:00 p.m.) y ocho horas menos en México, de este lunes 6 de julio del 2026.

Los octavos de final del Mundial 2026 nos regalan este lunes 6 de julio un apasionante derbi ibérico que promete paralizar al planeta fútbol. Las selecciones de España y Portugal chocarán en el imponente Dallas Stadium de Texas en un duelo de pronóstico reservado, donde ambas escuadras pondrán en juego su pase a los ansiados cuartos de final de la máxima cita del balompié.

La selección española, bajo la atenta mirada técnica de Luis de la Fuente, llega a esta instancia en un estado de forma inmejorable y con la confianza a tope. La “Roja” superó con total autoridad a Austria por 3-0 en los dieciseisavos de final, consolidando un bloque defensivo sumamente sólido que se mantiene invicto y, aún más impresionante, con su portería a cero en lo que va del certamen.

En el plano estrictamente táctico, España ha encontrado una gran fluidez y desequilibrio de tres cuartos de cancha hacia adelante. Lamine Yamal continúa siendo una pesadilla indescifrable por el sector derecho, mientras que Mikel Oyarzabal se ha erigido como la carta de gol más confiable, todo esto respaldado por el reloj suizo que conforman Rodri y Pedri para monopolizar la posesión del esférico.

Por su parte, la realidad de Portugal al aterrizar en este cruce decisivo es de mucha mayor tensión y desgaste físico. El cuadro comandado por Roberto Martínez logró una dramática victoria por 2-1 ante Croacia gracias a un gol agónico de Gonçalo Ramos en el minuto 94, dejando en evidencia que, pese a tener un plantel plagado de figuras, el rendimiento colectivo todavía arroja algunas dudas.

Ante este tenso escenario, la escuadra lusa apostará todo a su innegable jerarquía individual para intentar vulnerar el inquebrantable cerrojo español. La capacidad creativa de Bruno Fernandes en la medular, sumada a la explosividad de Rafael Leão y la presencia ineludible de Cristiano Ronaldo en el área, serán las armas principales para intentar recuperar la memoria futbolística justo en el momento más crítico.

El silbatazo inicial en Texas revivirá una rivalidad histórica que tiene antecedentes muy marcados, como la victoria española en Sudáfrica 2010 o el reciente triunfo luso por penales en la final de la Nations League 2025. Seremos testigos de un choque de estilos fascinante donde la fluidez colectiva y el orden de la “Roja” pondrán a prueba la rebeldía y el peso específico de las estrellas de Portugal.

Portugal vs. España vía Disney Plus: ver gratis por DIRECTV y DGO. (Video: @portugal)