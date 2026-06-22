Argentina y Austria se enfrentan este domingo 22 de junio por la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Buenos Aires (1 p.m. ET / 10 a.m. PT en Estados Unidos) y puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos.
La selección dirigida por Lionel Scaloni llega impulsada por su victoria sobre Argelia en el debut, resultado que la dejó muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. Además, todas las miradas estarán puestas sobre Lionel Messi, quien podría convertirse en el máximo goleador histórico y el futbolista con más victorias en la historia de las Copas del Mundo.
En Argentina, el partido podrá verse EN VIVO mediante TV Pública, Telefe, TyC Sports y DIRECTV Sports. Los aficionados también tendrán acceso a plataformas digitales como DGO, Flow, TyC Sports Play, Disney+ Premium y mitelefe.
En Estados Unidos, la cobertura estará disponible a través de FOX Network en inglés y Telemundo junto a Universo para la audiencia hispana.
Por su parte, en España los derechos corresponden a TVE La 1, Movistar+, RTVE Play y DAZN Mundial.
Mientras que en Latinoamérica, DIRECTV Sports y DGO vuelven a posicionarse como las principales alternativas para seguir el compromiso.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Argentina vs. Austria?
|PAÍS
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|Argentina
|14:00
|TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports
|DGO, Flow, TyC Sports Play, Disney+ Premium, mitelefe, Paramount+
|Estados Unidos (ET)
|1:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo, Universo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|10:00 a.m.
|FOX Network, Telemundo, Universo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Canadá
|1:00 p.m. ET
|TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS
|TSN+, RDS App
|México
|11:00 a.m.
|—
|ViX México
|España
|19:00
|TVE La 1, Movistar+
|RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial
|Colombia
|12:00 p.m.
|Caracol TV, RCN, DIRECTV Sports Colombia
|Caracol Play, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Chile
|1:00 p.m.
|Chilevisión, DIRECTV Sports Chile
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Ecuador
|12:00 p.m.
|DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Perú
|12:00 p.m.
|DIRECTV Sports Perú
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Uruguay
|2:00 p.m.
|Canal 5, DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, AUF TV, Disney+ Premium, Paramount+
|Venezuela
|1:00 p.m.
|DIRECTV Sports Venezuela
|DGO, Disney+ Premium
|Bolivia
|1:00 p.m.
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia
|Entel TV
|Paraguay
|1:00 p.m.
|GEN, Trece
|—
|Panamá
|12:00 p.m.
|RPC TV, TVMax
|Medcom GO, Tigo Sports Panamá
|Costa Rica
|11:00 a.m.
|Teletica Canal 7, FOX+
|Teletica En Vivo, TDMAX
|Guatemala
|11:00 a.m.
|Tigo Sports Guatemala
|Tigo Sports Guatemala
|Honduras
|11:00 a.m.
|Telecadena 7 y 4, FOX Honduras
|Tigo Sports Honduras, DTVC+
|El Salvador
|11:00 a.m.
|Canal 4, FOX El Salvador
|TCS GO, Tigo Sports El Salvador
|Nicaragua
|11:00 a.m.
|Canal 10, FOX Nicaragua
|Tigo Sports Nicaragua
|República Dominicana
|1:00 p.m.
|CDN Deportes, Pio Deportes
|—
|Puerto Rico
|1:00 p.m.
|Telemundo, Universo
|NAICOM
|Brasil
|2:00 p.m.
|Globo, SporTV, SBT, CazéTV
|Globoplay, Disney+ Premium Brasil, Claro TV+, Sky+
La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador contratado y la región geográfica.
Canales de Telemundo, Universo y FOX para ver Argentina vs. Austria en Estados Unidos
La audiencia hispana y angloparlante de Estados Unidos contará con múltiples opciones para seguir el compromiso entre Argentina y Austria. FOX Network transmitirá el encuentro en inglés, mientras que Telemundo y Universo ofrecerán la señal en español para millones de aficionados latinoamericanos.
Además, las plataformas FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV permitirán seguir el partido desde Smart TV, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, teléfonos móviles, tabletas y computadoras.
|Ciudad / Estado
|Telemundo
|Universo
|FOX Network
|Streaming
|Nueva York, NY
|Canal 47
|Universo NY
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Miami, FL
|Canal 51
|Universo Miami
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Orlando, FL
|Canal 31
|Universo Orlando
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Tampa, FL
|Canal 49
|Universo Tampa
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Atlanta, GA
|Canal 47.2
|Universo Atlanta
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Chicago, IL
|Canal 44
|Universo Chicago
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Dallas, TX
|Canal 39
|Universo Dallas
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Houston, TX
|Canal 47
|Universo Houston
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Los Ángeles, CA
|Telemundo 52
|Universo
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Phoenix, AZ
|Canal 39
|Universo Arizona
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria
- Partido: Argentina vs. Austria
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo J
- Fecha: Domingo 22 de junio de 2026
- Hora en Argentina: 14:00
- Hora en Estados Unidos: 1 p.m. ET / 12 p.m. CT / 11 a.m. MT / 10 a.m. PT
- Hora en México: 11:00 (CDMX)
- TV en Argentina: TV Pública, Telefe, TyC Sports y DIRECTV Sports
- TV en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo y Universo
- Streaming en Estados Unidos: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV
- TV en España: TVE La 1 y Movistar+
- Streaming en España: RTVE Play, DAZN Spain y DAZN Mundial
- Estadio: AT&T Stadium
- Ciudad: Arlington, Texas
- Árbitro: Amin Mohamed (Egipto)
- Capacidad: 80,000 espectadores aproximadamente