Uruguay llegará con todo por resolver a la tercera y última jornada del Grupo H del Mundial FIFA 2026. El empate 2-2 frente a Cabo Verde, combinado con la contundente victoria 4-0 de España sobre Arabia Saudita, dejó a la Celeste en una posición incómoda, aunque todavía con opciones claras de avanzar a los dieciseisavos de final.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa suma dos puntos tras sus dos primeras presentaciones y afrontará una auténtica final ante España. La buena noticia para los uruguayos es que siguen dependiendo en gran medida de lo que hagan sobre el terreno de juego. La mala es que cualquier tropiezo podría obligarlos a sacar la calculadora.

Así quedó el Grupo H tras dos jornadas

Selección Pts DG GF España 4 +4 4 Uruguay 2 0 3 Cabo Verde 2 0 2 Arabia Saudita 1 -4 1

España dio un paso importante hacia la clasificación tras golear a Arabia Saudita y lidera el grupo con cuatro unidades. Uruguay y Cabo Verde comparten el segundo escalón con dos puntos, mientras que Arabia Saudita conserva opciones matemáticas pese a ocupar la última posición.

Partidos de la última fecha del Grupo H

Partido Fecha Instancia Uruguay vs. España 26 de junio Jornada 3 Cabo Verde vs. Arabia Saudita 26 de junio Jornada 3

Los dos encuentros se disputarán en simultáneo, una medida habitual en los Mundiales para evitar especulaciones y garantizar la igualdad competitiva.

Ganar y olvidarse de las cuentas

La clasificación directa de Uruguay pasa por derrotar a España. Si la Celeste consigue los tres puntos, alcanzará las cinco unidades y asegurará su presencia en los dieciseisavos de final sin depender de ningún otro resultado.

Además, una victoria mantendría abierta la posibilidad de terminar como líder del grupo, dependiendo de la diferencia de goles y de los criterios de desempate establecidos por la FIFA.

Si Uruguay vence a España

Clasifica automáticamente a los dieciseisavos de final.

Alcanzará los 5 puntos.

Puede terminar primero o segundo del Grupo H.

No dependerá del resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

El empate abre varios escenarios

La situación cambia considerablemente si Uruguay empata con España. En ese caso, llegaría a tres puntos y mantendría vivas sus opciones de avanzar, aunque ya no tendría el control absoluto de su destino.

El resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita adquiriría una importancia decisiva. Una victoria caboverdiana podría desplazar a Uruguay en la clasificación, mientras que un empate o un triunfo saudí favorecerían las aspiraciones de la Celeste.

Si Uruguay empata con España

Termina la fase de grupos con 3 puntos.

Mantiene opciones de clasificar.

Dependerá parcialmente del otro partido del grupo.

Podría avanzar como segundo o como uno de los mejores terceros.

Una derrota complica todo

Perder frente a España sería el peor escenario posible para Uruguay. La selección sudamericana se quedaría con apenas dos puntos y quedaría expuesta a los criterios de desempate y a la comparación con los terceros clasificados de los demás grupos.

El formato ampliado del Mundial 2026 ofrece más oportunidades gracias a la presencia de ocho terceros que avanzarán a la ronda eliminatoria. Sin embargo, llegar a esa instancia con solo dos unidades supondría un riesgo considerable.

Si Uruguay pierde con España

Finaliza con 2 puntos.

Ya no dependerá exclusivamente de sí mismo.

Necesitará resultados favorables en otros partidos.

Su clasificación quedaría seriamente comprometida.

¿Qué necesita Uruguay para clasificar?

Resultado vs. España Situación Victoria Clasifica a dieciseisavos Empate Depende de otros resultados Derrota Queda muy comprometido

La tabla resume el panorama de forma sencilla. Aunque un empate podría alcanzar para seguir en carrera, la única forma de evitar cualquier especulación es derrotar a España.

Escenarios de Uruguay en la última jornada

Resultado Puntos finales Panorama Gana 5 Clasificación asegurada Empata 3 Opciones altas Pierde 2 Depende de terceros

La diferencia entre sumar tres puntos y no hacerlo es enorme. Por eso el partido frente a España aparece como uno de los más importantes para la selección uruguaya desde el inicio del torneo.

Posibles posiciones finales de Uruguay

Escenario Posición probable Estado Gana a España 1° o 2° Clasificado Empata a España 2° o 3° En disputa Pierde con España 3° o 4° Riesgo de eliminación

La posición definitiva dependerá también de lo que ocurra entre Cabo Verde y Arabia Saudita, además de los criterios de desempate establecidos por la FIFA.

Los números de Uruguay en el Mundial 2026

PJ PG PE PP 2 0 2 0

Uruguay todavía no conoce la derrota en el torneo, pero tampoco ha conseguido una victoria. Esa falta de triunfos explica por qué llega a la jornada decisiva sin margen para relajarse.

Una final anticipada ante España

Más allá de las matemáticas, el panorama es claro: Uruguay necesita dar un golpe sobre la mesa frente a España para evitar depender de terceros. La Celeste ha mostrado competitividad durante la fase de grupos, pero ahora afronta el desafío más exigente de su camino mundialista.

Con un boleto a los dieciseisavos de final en juego, el duelo ante la selección española promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de la última fecha del Grupo H y en una auténtica prueba de carácter para el conjunto de Marcelo Bielsa.