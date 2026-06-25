Paraguay afronta este jueves una auténtica final en la Copa Mundial FIFA 2026. La Albirroja se enfrentará a Australia en la tercera y última jornada del Grupo D con la clasificación a los dieciseisavos de final en juego. Ambos equipos llegan igualados con tres puntos, pero los oceánicos ocupan el segundo lugar gracias a una mejor diferencia de goles, por lo que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro necesita un triunfo para avanzar sin depender de nadie.

Una victoria meterá a Paraguay entre los 32 mejores del torneo. En cambio, un empate o una derrota lo obligarán a esperar una combinación de resultados y la tabla de los mejores terceros, el nuevo mecanismo de clasificación que estrenó el Mundial de 48 selecciones. A continuación, repasamos todos los escenarios.

Así marcha el Grupo D del Mundial 2026

EQUIPOS PJ Pts DG 1- Estados Unidos 2 6 +5 2- Australia 2 3 0 3- Paraguay 2 3 -2 4- Turquía 2 0 -3

Con Estados Unidos ya clasificado como líder del grupo y Turquía prácticamente eliminada, el segundo boleto directo a los dieciseisavos se definirá en el enfrentamiento entre Paraguay y Australia.

Así clasifica Paraguay a los dieciseisavos de final

Resultado ¿Qué sucede? ✅

Si gana Clasifica directamente como segundo del Grupo D. ⚠️

Si empata Termina tercero y dependerá de la tabla de mejores terceros. ❌

Si pierde También quedará tercero y necesitará una combinación favorable de resultados.

En resumen: Paraguay depende de sí mismo. Si derrota a Australia, estará en los dieciseisavos de final sin importar lo que ocurra en el resto de partidos.

¿Qué pasa si Paraguay le gana a Australia?

Es el escenario que toda la afición paraguaya espera.

Con una victoria, la Albirroja alcanzará los 6 puntos, superará a Australia en la clasificación y asegurará el segundo lugar del Grupo D. De esta manera, avanzará directamente a los dieciseisavos de final sin depender de la diferencia de goles ni de otros resultados.

Además, cerrará la fase de grupos con dos triunfos y llegará a la ronda eliminatoria con confianza para enfrentar al rival que le corresponda según el cuadro del Mundial.

¿Qué pasa si Paraguay empata con Australia?

El empate mantiene abierta la esperanza, pero complica el panorama.

Si ambos equipos igualan, Paraguay llegará a 4 puntos, aunque permanecerá por detrás de Australia debido a la diferencia de goles, criterio que actualmente favorece a los oceánicos.

En ese escenario, la Albirroja finalizará en el tercer lugar del Grupo D y tendrá que esperar el cierre de las otras zonas para conocer si logra uno de los ocho cupos reservados para los mejores terceros del torneo.

Cuatro puntos suelen representar una cifra competitiva en este formato, pero la clasificación ya no dependerá exclusivamente del conjunto paraguayo.

¿Qué pasa si Paraguay pierde contra Australia?

Es el escenario más desfavorable.

Una derrota dejará a Paraguay con 3 puntos, lo que reducirá considerablemente sus posibilidades de avanzar mediante la clasificación de los mejores terceros.

Además de esperar múltiples resultados, la diferencia de goles podría convertirse en un factor decisivo frente a otras selecciones que también terminen con tres unidades.

Cada gol recibido o anotado puede marcar la diferencia entre continuar en el Mundial o despedirse en la fase de grupos.

¿Puede Paraguay clasificar como uno de los mejores terceros?

Sí. El formato del Mundial 2026 permite que los ocho mejores terceros de los doce grupos también accedan a los dieciseisavos de final.

Para establecer esa clasificación, FIFA aplica los siguientes criterios de desempate:

Mayor cantidad de puntos.

Mejor diferencia de goles.

Mayor número de goles anotados.

Menor cantidad de tarjetas (Fair Play).

Sorteo.

Por ello, incluso un empate o una derrota por la mínima podrían mantener vivas las opciones de Paraguay, dependiendo de cómo finalicen los demás grupos.

Así quedaría Paraguay según el resultado frente a Australia

Resultado Puntos Posición ¿Clasifica? 🟢 Gana 6 Segundo ✅ Sí, directamente 🟡 Empata 4 Tercero ⚠️ Depende de los mejores terceros 🔴 Pierde 3 Tercero ❌ Depende de una combinación de resultados

¿Por qué la diferencia de goles será tan importante?

Aunque el objetivo principal es conseguir la victoria, la diferencia de goles también puede definir el futuro de Paraguay.

En caso de no ganar, la Albirroja entrará en la comparación con los terceros de los otros once grupos. Allí, cada gol convertido y cada tanto recibido pueden resultar determinantes para obtener uno de los últimos boletos a los dieciseisavos de final.

Por esa razón, incluso si el marcador parece definido, Paraguay tendrá motivos para seguir buscando goles hasta el pitazo final.

Paraguay se juega mucho más que tres puntos

El duelo ante Australia representa el partido más importante de Paraguay en lo que va del Mundial 2026. Ganar significa avanzar de forma directa y mantener intacto el sueño mundialista. Empatar o perder obligará a sacar la calculadora y esperar una combinación favorable de resultados en el resto de grupos.

La Albirroja todavía depende de sí misma. Noventa minutos decidirán si continúa en la lucha por el título o si deberá confiar en que los números jueguen a su favor.