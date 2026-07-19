El Mundial 2026 será recordado por la conquista de España, pero también por la cantidad de récords y momentos históricos que se escribieron desde el primer partido hasta la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. El torneo reunió por primera vez a 48 selecciones y ofreció escenarios nunca vistos en una Copa del Mundo.

Además de la ampliación del formato, esta edición tuvo debutantes históricos, jóvenes talentos que rompieron marcas y nuevas cifras que reflejan cómo está evolucionando el deporte y el torneo.

Gilberto Mora entra en la historia de los Mundiales con un debut récord a los 17 años. (Foto: X/@Jovenesfutmx)

El Mundial más grande de todos los tiempos

La edición de 2026 marcó un antes y un después en la historia del torneo organizado por la FIFA.

Entre las principales novedades destacan:

Fue el primer Mundial con 48 selecciones , en lugar de las tradicionales 32.

, en lugar de las tradicionales 32. Se disputaron 104 partidos , un récord para una Copa del Mundo.

, un récord para una Copa del Mundo. El torneo fue organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose en el Mundial con mayor cantidad de sedes y uno de los más extensos geográficamente en la historia. La FIFA destacó esta edición como el inicio de una nueva etapa para la competición.

Gilberto Mora hizo historia con solo 17 años

Uno de los nombres propios del torneo fue el mexicano Gilberto Mora, quien se convirtió en el jugador más joven en disputar un Mundial de la FIFA con el nuevo formato de 48 equipos y en uno de los futbolistas más jóvenes con apenas 17 años. La FIFA destacó su participación como uno de los grandes momentos del torneo.

Cuatro selecciones debutaron en una Copa del Mundo

La ampliación del número de participantes permitió que varios países disputaran por primera vez un Mundial absoluto.

Las selecciones que hicieron su estreno fueron:

Cabo Verde .

. Curazao .

. Jordania .

. Uzbekistán.

Para estos equipos, simplemente clasificar ya representó un logro histórico.

Un torneo repleto de nuevas marcas

El Mundial 2026 también dejó otros registros que lo distinguen de cualquier edición anterior.

Entre ellos sobresalen:

El mayor número de selecciones participantes en una Copa del Mundo.

La mayor cantidad de partidos disputados en un solo torneo.

Tres países organizadores por primera vez bajo este formato ampliado.

Miles de kilómetros recorridos por las selecciones entre las distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Un Mundial que abrió una nueva era

Más allá del campeón, la Copa del Mundo de 2026 será recordada como el torneo que cambió la dimensión del fútbol internacional. La expansión a 48 selecciones permitió que nuevos países hicieran historia, aparecieran jóvenes talentos y se rompieran varios récords que difícilmente serán igualados en el corto plazo.