Ecuador quedó contra las cuerdas en el Mundial FIFA 2026. El empate sin goles frente a Curazao por la segunda jornada del Grupo E dejó a la Tri con apenas un punto de seis posibles y la obliga a buscar un resultado positivo ante Alemania en la última fecha. Aunque la clasificación a los dieciseisavos de final sigue siendo posible, el equipo ecuatoriano ya no depende exclusivamente de sí mismo y deberá estar atento a lo que ocurra en el duelo entre Costa de Marfil y Curazao.

La selección dirigida por Sebastián Beccacece llegaba al compromiso con la necesidad de sumar tres puntos tras la derrota por la mínima diferencia ante Costa de Marfil en el debut. Sin embargo, la falta de eficacia en ataque volvió a pasar factura y Ecuador se marchó con un empate que complica seriamente su panorama en la Copa del Mundo.

¿Qué necesita Ecuador para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

La respuesta corta es sencilla: Ecuador necesita ganar a Alemania en la última jornada para mantener opciones reales de clasificación.

Con una victoria, la Tri alcanzaría los cuatro puntos y podría avanzar como segundo del Grupo E o como uno de los mejores terceros del torneo. Un empate o una derrota reducirían considerablemente sus posibilidades y lo dejarían dependiendo de una combinación de resultados en otros grupos.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo E tras el empate entre Ecuador y Curazao

Selección Pts GF DG Alemania 6 9 +7 Costa de Marfil 3 2 0 Ecuador 1 0 -1 Curazao 1 1 -6

Alemania aseguró su clasificación tras derrotar a Curazao y Costa de Marfil en las dos primeras jornadas. Detrás del conjunto alemán, la lucha por los boletos restantes sigue completamente abierta.

Los escenarios que clasifican a Ecuador en la última jornada

La última fecha del Grupo E enfrentará simultáneamente a Ecuador contra Alemania y a Curazao frente a Costa de Marfil.

Estos son los principales escenarios para la Tri:

Ecuador vs. Alemania Curazao vs. Costa de Marfil Consecuencia Gana Empate Grandes opciones de clasificar Gana Gana Curazao Clasifica o pelea el segundo lugar Gana Gana Costa de Marfil Puede avanzar como segundo o mejor tercero Empata Empate Depende de una combinación extraordinaria de resultados Empata Gana Costa de Marfil Clasificación muy complicada Pierde Cualquiera Eliminación prácticamente segura

¿Qué pasa si Ecuador le gana a Alemania?

Es el escenario que mantiene viva la ilusión ecuatoriana.

Una victoria permitiría llegar a cuatro puntos, una cifra que históricamente suele ser suficiente para competir por uno de los cupos a la siguiente ronda en los formatos ampliados de la Copa del Mundo.

Además, un triunfo frente a Alemania representaría un impulso importante en la diferencia de goles, un criterio que podría resultar decisivo para determinar la posición final dentro del grupo.

En ese escenario, Ecuador tendría opciones de terminar segundo o acceder como uno de los mejores terceros del campeonato.

¿Qué pasa si Ecuador empata con Alemania?

Un empate dejaría a Ecuador con apenas dos puntos en tres partidos.

Aunque la clasificación seguiría siendo posible desde el punto de vista matemático, la realidad es que la Tri necesitaría una combinación poco probable de resultados en el resto de grupos para aspirar a uno de los cupos reservados a los mejores terceros.

La mayoría de selecciones que terminan terceras suelen sumar tres o más puntos, por lo que dos unidades difícilmente alcanzarían para avanzar.

¿Qué pasa si Ecuador pierde ante Alemania?

Una derrota dejaría a Ecuador con apenas un punto en tres partidos.

En ese escenario, la clasificación quedaría prácticamente descartada, ya que Costa de Marfil o Curazao sumarían más unidades en el otro partido del grupo.

La única discusión sería el orden final de las posiciones, pero no la posibilidad real de avanzar a los dieciseisavos de final.

¿Cuándo y dónde juega Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

El partido decisivo para Ecuador se disputará el jueves 25 de junio de 2026.

Partido: Ecuador vs. Alemania

Ecuador vs. Alemania Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Jueves 25 de junio de 2026 Instancia: Jornada 3 del Grupo E

Jornada 3 del Grupo E Mundial: FIFA World Cup 2026

Será un duelo de máxima exigencia para la Tri, que enfrentará a una selección alemana ya clasificada y que llega con nueve goles a favor en sus dos primeras presentaciones.

Así se jugará la última fecha del Grupo E

Ecuador vs. Alemania

Curazao vs. Costa de Marfil

Ambos encuentros se disputarán en simultáneo para garantizar la igualdad deportiva dentro del grupo.

¿Cuántos equipos clasifican a los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

El Mundial 2026 cuenta con un formato ampliado de 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos.

Avanzan a los dieciseisavos de final:

Los dos primeros de cada grupo (24 selecciones).

Los ocho mejores terceros de la fase de grupos.

Por esa razón, Ecuador todavía mantiene posibilidades matemáticas de clasificación pese a sumar apenas un punto después de dos jornadas.

La buena noticia para la Tri es que sigue dependiendo en gran medida de lo que haga en la última fecha. La mala es que el desafío será frente a Alemania, una de las selecciones más sólidas del torneo hasta el momento. Para Ecuador, el margen de error desapareció: la última jornada se jugará como una auténtica final.