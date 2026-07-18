En redes sociales se viralizó una foto de un joven Lionel Messi (tenía 20 años y destacaba en Barcelona) bañando a un bebé (Lamine Yamal). Por cosas del destino, ambos se volverán a encontrar, pero en esta ocasión no será en un estudio fotográfico; la cita será en uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol: la final del Mundial 2026.

Yamal siempre dejó en claro que Lionel Messi es su ídolo. Incluso en Barcelona lo consideran el sucesor de Leo. Como una obra literaria, fanáticos señalan que el astro argentino pasará la corona al joven de 19 años.

La famosa fotografía de Messi con Yamal en carteles durante la Eurocopa de 2024 y este Mundial.

¿Quién es Lamine Yamal?

Lamine Yamal Nasraoui Ebana nació el 13 de julio de 2007 en Esplugas de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona. Sus padres son Sheila Ebana y Mounir Nasraoui.

Inició jugando en CF La Torreta, pero a los 7 años llegó a Barcelona. Su talento le permitió pasar por las diferentes categorías del Can Barça con rapidez. A los 15 años, 9 meses y 16 días debutó en el primer equipo azulgrana y se convirtió en el debutante más joven de la historia del conjunto catalán en LaLiga.

Pero en la temporada 2023/24, Yamal fue incluido en el primer equipo con tan solo 16 años. Superando récords históricos y marcando su propia historia en el fútbol.

Los récords que rompió Lamine Yamal:

El titular más joven de la historia de la Champions (con 16 años y 83 días)

El goleador más joven de la historia de la Liga (16 años y 87 días)

El futbolista más joven al disputar un clásico contra el Real Madrid (16 años y 107 días)

El debutante y goleador más joven de la historia de la Supercopa de España (16 años y 182 días)

El goleador más joven en la Copa del Rey en todo el siglo XXI (16 años y 195 días)

El jugador de Barcelona más joven en alcanzar la cincuentena de partidos oficiales (16 años y 310 días)

El 8 de septiembre de 2023, con tan solo 16 años, Yamal debutó oficialmente en la selección de España. Solo necesitó 40 minutos para anotar su primer gol con la Roja, convirtiéndose en el futbolista más joven en debutar y marcar con la Roja.

Tras estar presente en las convocatorias de España, Luis de la Fuente no dudó en incluirlo en la lista para la Eurocopa que se realizó en Alemania. Ante Francia, en semifinales del campeonato europeo, Yamal anotó un golazo y se convirtió en el goleador más joven de la historia de la competición (16 años y 362 días).

Ganó el torneo y su primer gol en los mundiales lo convirtió el 21 de junio de 2026 ante Arabia Saudita. Ahora tendrá su primera final en la Copa del Mundo, ante su máximo ídolo.

Ficha técnica de Lamine Yamal

Lamine Yamal es un jugador de perfil zurdo. Puede ocupar cualquier posición en la ofensiva. Regate, velocidad, lectura, visión y eficacia de gol son sus principales características.