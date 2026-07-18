La final del Mundial Argentina vs. España ya tiene árbitro confirmado y el elegido es Slavko Vinčić , colegiado esloveno de amplia experiencia internacional. La designación fue confirmada por FIFA para el partido decisivo del domingo 19 de julio en Nueva Jersey, un escenario que pondrá a prueba a uno de los jueces más reconocidos del arbitraje europeo.

¿Quién es Slavko Vinčić?

Slavko Vinčić es un árbitro de Eslovenia, con experiencia en torneos de máximo nivel y presencia habitual en competiciones de FIFA y UEFA . Él estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes, mientras que Adham Makhadmeh, de Jordania, actuará como cuarto árbitro.

Su nombre no es nuevo para los grandes escenarios. Desde 2010 forma parte del listado de árbitros FIFA y en 2024 dirigió la final de la Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund en Wembley, uno de los partidos más exigentes del calendario internacional.

Historial con Argentina y España

Vinčić ya tiene un antecedente importante con la Selección Argentina: fue el árbitro del debut de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, en la sorpresiva derrota por 2-1 ante Arabia Saudita. Aquel partido marcó un inicio duro para el equipo de Lionel Scaloni, aunque después terminaría conquistando el título.

Con España también arrastra una relación positiva. ESPN señala que ha dirigido cuatro partidos internacionales de la Roja y que, hasta ahora, el conjunto español no ha perdido bajo su arbitraje. Ese dato alimenta aún más la atención alrededor de la final, donde cada detalle puede ser decisivo.

Estadísticas y trayectoria internacional

La trayectoria de Vinčić combina experiencia, grandes finales y partidos de alta presión. En el Mundial 2026 ya dirigió encuentros de fase de grupos como Brasil 1-1 Marruecos y Jordania 1-3 Argelia, además del cruce de 16avos entre México y Ecuador. Esa continuidad en el torneo refleja la confianza que FIFA deposita en su criterio y manejo del juego.

Más allá del Mundial, su carrera se ha consolidado en la elite del arbitraje europeo. El hecho de haber dirigido una final de Champions League y múltiples encuentros internacionales lo ubica en un perfil de autoridad, con lectura táctica, control disciplinario y experiencia en partidos de alto voltaje.

Ficha del árbitro que dirigirá la final Argentina vs. España

Campo Detalle Nombre completo Slavko Vinčić Nacionalidad Eslovena Rol Árbitro principal de la final Argentina vs. España Asistentes Tomaž Klančnik; Andraž Kovačič Cuarto árbitro Adham Makhadmeh Árbitro FIFA desde 2010 Partido destacado reciente Final de Champions League 2024 — Real Madrid vs. Borussia Dortmund Antecedente con Argentina Debut en Qatar 2022: árbitro en el partido Argentina vs. Arabia Saudita

Qué puede esperarse de su arbitraje

La elección de Vinčić sugiere que FIFA busca un perfil acostumbrado a gestionar presión, ritmo alto y decisiones milimétricas. En una final con dos selecciones de gran peso histórico, su capacidad para dejar jugar sin perder control será una de las claves del partido.

Además, el contexto exige precisión absoluta: un error arbitral en una final puede modificar el rumbo de un título. Por eso, la experiencia internacional y su recorrido en competiciones de élite lo convierten en una designación lógica para un duelo de esta magnitud.

¿Por qué importa su nombre?

Para Argentina, su presencia trae el recuerdo de un inicio complicado en 2022; para España, en cambio, representa una estadística favorable en partidos previos. En definitiva, Slavko Vinčić llega a la final Argentina vs. España con credenciales de sobra, experiencia mundialista y un historial que lo respalda en escenarios de máxima exigencia. Ahora, toda la atención pasa del anuncio a la cancha, donde su trabajo quedará bajo la lupa de millones de aficionados.