La ciudad de Houston se prepara para recibir uno de los encuentros más contrastantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando Alemania enfrente a Curazao este domingo 14 de junio desde la 1 pm ET / 10 am PT. El imponente NRG Stadium en Texas será el escenario perfecto para este choque correspondiente a la jornada inaugural del Grupo E del máximo torneo de selecciones. Esta será la primera vez en la historia que ambos combinados se vean las caras en una competición oficial de alta magnitud deportiva.

Die Mannschaft llega a este certamen con la urgencia histórica de reivindicarse tras sufrir dolorosas eliminaciones consecutivas en la fase de grupos durante sus dos últimas participaciones mundialistas. Bajo la dirección técnica del Julian Nagelsmann, el equipo germano busca recuperar su jerarquía apoyándose en una base sólida de talento consolidado en las ligas de élite en Europa. Sin embargo, el cuerpo técnico tendrá que ajustar su esquema ofensivo debido a las sensibles bajas por lesión de jugadores clave como Florian Wirtz y Serge Gnabry. A pesar de estas ausencias, el plantel europeo mantiene la etiqueta de amplio favorito para dominar la posesión del balón y asegurar sus primeros tres puntos del campeonato.

Por su parte, la selección de Curazao vivirá un momento memorable al presentarse como la nación más pequeña en lograr una histórica clasificación a la máxima justa del balompié global. El experimentado entrenador neerlandés Dick Advocaat, a sus 78 años de edad, asume el enorme reto de guiar a este grupo de jugadores caribeños en su debut absoluto. La plantilla sustenta gran parte de sus esperanzas en figuras que militan en la Eredivisie de los Países Bajos, destacando nombres como Juninho Bacuna y Tahith Chong en la creación ofensiva. Conscientes de la jerarquía de su rival, el cuerpo técnico caribeño apostará por implementar un bloque defensivo profundo y estructurado para intentar frustrar los embates del conjunto teutón.

Resultado EN VIVO: Alemania vs. Curazao

La información del resultado del partido entre Alemania y Curazao por la Fecha 1 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se actualizará EN VIVO y EN DIRECTO.

Partido Resultado Alemania vs. Curazao --

¿Qué canales transmiten el partido Alemania vs. Curazao EN VIVO hoy 14 de junio?

En Sudamérica, el partido entre Alemania y Curazao será transmitido por la señal de DirecTV Sports, disponible en la mayoría de países de la región a través de televisión por cable. Además, los usuarios también podrán seguir el encuentro vía streaming mediante DGO y Paramount+, que ofrecen la señal en vivo para suscriptores, permitiendo ver el partido desde celulares, tablets y computadoras.

En el caso de España, la transmisión estará disponible a través de DAZN, plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026 para el mencionado territorio. Asimismo, se podrá ver por TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV. Por su parte, en México, el encuentro podrá verse vía streaming por ViX, opción cada vez más utilizada por los aficionados.

Finalmente, en Estados Unidos, los fanáticos podrán seguir el partido a través de FOX Network y Telemundo en televisión, mientras que en plataformas digitales estará disponible en servicios como fuboTV, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Futbol de Primera Radio. De esta manera, el duelo podrá verse EN VIVO en distintas partes del mundo con múltiples opciones según la región.

Horarios del Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026

Estados Unidos: 1:00 p.m. (ET), 12:00 p.m. (CT), 11:00 a.m. (MT), 10:00 a.m. (PT).

España: 7:00 p.m.

México: 11:00 a.m.

Perú: 12:00 p.m.

Colombia: 12:00 p.m.

Ecuador: 12:00 p.m.

Venezuela: 1:00 p.m.

Bolivia: 1:00 p.m.

Brasil: 2:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Argentina: 2:00 p.m.

Uruguay: 2:00 p.m.

Paraguay: 2:00 p.m.