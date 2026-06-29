Alemania y Paraguay protagonizaron uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, en un partido decisivo que se disputó en el Estadio Boston. Ambas selecciones llegan con la obligación de ganar para mantenerse con vida en la máxima cita del fútbol, por lo que se espera un encuentro intenso de principio a fin.

Mientras Alemania busca confirmar su favoritismo y avanzar a la siguiente ronda, Paraguay sueña con dar la sorpresa y eliminar a uno de los candidatos al título. Sigue aquí todas las incidencias, el resultado en directo y conoce qué equipo consiguió el boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

¿Quién ganó el partido Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026?

PARTIDO RESULTADO GOLES Alemania - - Paraguay - -

Nota: Esta sección se actualizará con el resultado final apenas concluya el encuentro.

Si Alemania consigue la victoria, clasificará a los octavos de final para enfrentar al ganador de la llave correspondiente. En caso de que Paraguay logre imponerse, la Albirroja avanzará a la siguiente ronda y firmará una de las grandes sorpresas del Mundial 2026.

¿Cuáles son los otros partidos de los 16avos de final y cómo se define esta etapa?

Los 16avos de final reúnen a los 32 equipos clasificados que superaron la fase de grupos. Desde esta instancia, el Mundial 2026 se juega bajo un formato de eliminación directa, por lo que el equipo que pierde queda eliminado del torneo.

En caso de empate al finalizar los 90 minutos reglamentarios, el partido se extenderá a una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15 minutos. Si la igualdad persiste, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.

Entre los encuentros programados para los 16avos de final destacan:

Partidos Finalizados

Sudáfrica 0 - 1 Canadá

Partidos Programados

Brasil vs. Japón (29/6, 12:00 p.m.)

(29/6, 12:00 p.m.) Alemania vs. Paraguay (29/6, 3:30 p.m.)

(29/6, 3:30 p.m.) Países Bajos vs. Marruecos (29/6, 8:00 p.m.)

(29/6, 8:00 p.m.) Costa de Marfil vs. Noruega (30/6, 12:00 p.m.)

(30/6, 12:00 p.m.) Francia vs. Suecia (30/6, 4:00 p.m.)

(30/6, 4:00 p.m.) México vs. Ecuador (30/6, 8:00 p.m.)

(30/6, 8:00 p.m.) Inglaterra vs. RD Congo (1/7, 11:00 a.m.)

(1/7, 11:00 a.m.) Bélgica vs. Senegal (1/7, 3:00 p.m.)

(1/7, 3:00 p.m.) Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (1/7, 7:00 p.m.)

(1/7, 7:00 p.m.) España vs. Austria (2/7, 2:00 p.m.)

(2/7, 2:00 p.m.) Portugal vs. Croacia (2/7, 6:00 p.m.)

(2/7, 6:00 p.m.) Suiza vs. Argelia (2/7, 10:00 p.m.)

(2/7, 10:00 p.m.) Australia vs. Egipto (3/7, 1:00 p.m.)

(3/7, 1:00 p.m.) Argentina vs. Cabo Verde (3/7, 5:00 p.m.)

(3/7, 5:00 p.m.) Colombia vs. Ghana (3/7, 8:30 p.m.)

Los ganadores de cada llave avanzarán a los octavos de final, donde continuarán las eliminatorias hasta llegar a los cuartos de final, semifinales y la gran final del Mundial de Fútbol 2026.

Mantente atento a esta cobertura, ya que actualizaremos el resultado final de Alemania vs. Paraguay, el marcador, los goleadores y el rival que tendrá el ganador en la siguiente ronda del torneo.