La selección de Argentina inicia su andadura en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 en calidad de vigente campeón frente a su similar de Argelia este martes 16 de junio desde las 3 pm ET / 12 pm PT en el Arrowhead Stadium ubicado en Kansas City, Misuri. Este encuentro marca el arranque del Grupo J, sector que también integran los combinados nacionales de Austria y Jordania. Miles de aficionados al balompié en Estados Unidos y el resto del mundo aguardan el pitazo inicial para presenciar el debut de Lionel Messi en lo que será su última justa mundialista y la búsqueda de la Albiceleste por conseguir la cuarta estrella en su escudo.

Resultado EN VIVO: Argentina vs. Argelia

La información del resultado del partido entre Argentina y Argelia por la Fecha 1 del Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se actualizará EN VIVO y EN DIRECTO.

Partido Resultado Argentina 3 Messi 17′, 60′, 76′ Argelia 0 -

El cuadro argentino llega a territorio estadounidense exhibiendo un nivel superlativo tras dominar con autoridad las eliminatorias sudamericanas de la Conmebol. Los dirigidos por Lionel Scaloni culminaron como líderes absolutos con 38 unidades, producto de 12 victorias en 18 encuentros y registrando una abrumadora diferencia de 21 goles a favor. La expectativa es máxima para comprobar si la escuadra sudamericana logra mantener el ritmo arrollador que los coronó en Catar.

La selección argentina reafirmó su condición de favorito al ganar sus últimos cinco compromisos amistosos previos al inicio de la máxima justa mundialista. Sin embargo, el verdadero desafío táctico se presentará en el campo de juego frente a una selección de Argelia que busca convertirse en la gran sorpresa del torneo en Norteamérica. El cuadro africano aterriza en las sedes estadounidenses rodeado de opiniones divididas respecto al sistema implementado por su actual estratega, Vladimir Petkovic. El técnico europeo ha instaurado una filosofía basada en la tenencia del balón, aunque priorizando un esquema táctico cauteloso que ha generado un rendimiento estadístico mixto.

A pesar de sufrir una dolorosa eliminación en los cuartos de final de la reciente Copa Africana de Naciones ante Nigeria, los argelinos han logrado estabilizar su proyecto deportivo. Las victorias conseguidas en sus últimos duelos de preparación frente a rivales de la talla de Países Bajos y Bolivia demuestran una notable evolución en su madurez competitiva. Si el cuerpo técnico africano logra maximizar el potencial ofensivo de sus jugadores más técnicos, el equipo podría neutralizar el mediocampo albiceleste y complicar seriamente su debut.